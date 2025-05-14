美股｜道指收市跌269點　納指升1.61%　Nvidia及Tesla飆半成

美國4月通脹數據放緩，而在中美貿易緊張趨緩後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（5月13日）揚言股市將大幅上漲。美股同日個別發展，受聯合健康集團（UnitedHealth）股價急跌逾17%拖累，道指至收市跌269點，納指則漲1.61%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月14日

【04:04】蘋果Amazon升1% Coinbase飆24%

道指收市報42,140.43點，跌269.67點或0.64%；納指收報19,010.08點，升301.74點或1.61%；標普500指數收報5,886.55點，升42.36點或0.72%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia與沙特宣布建立AI合作夥伴關係，股價漲5.63%，每股收報129.93美元，為升幅最大道指成份股。多隻重磅科技股上揚，Tesla升4.93%，每股收報334.07美元。Amazon升1.31%，蘋果亦漲1.02%。

另外，加密貨幣交易所營運商Coinbase定於5月19日加入標準普爾500指數，股價急漲23.97%。

【04:04】中概股指數收跌0.07% 京東漲3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.07%。其中，阿里巴巴跌0.68%。

【04:01】美元指數下跌 油價升逾2.5%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收報101.00，跌0.77%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.52，跌0.63%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報63.67美元，升1.72美元或2.78%。倫敦布蘭特期油收報66.63美元，升1.67美元或2.57%

【03:08】恒指夜期收報23,288點 高水180點

恒指夜市期指收報23,288點，升261點，較恒指收市23,108點，高水180點，成交16,788張。

【00:27】納指升幅擴大 Coinbase漲22%

道指最新報42,217點，跌193點或0.46%；納指報19,017點，升309點或1.65%；標普500指數報5,892點，升48點或0.83%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia與沙特宣布建立AI合作夥伴關係，股價暫漲5.86%，為升幅最大道指成份股。另外，加密貨幣交易所營運商Coinbase定於5月19日加入標準普爾500指數，股價急漲22.05%。

圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月13日

【22:54】道指早段跌逾150點

截至本港晚上10時54分，道指報42,246點，跌163點或0.39%；納指最新報18,975點，升267點或 1.43%；標普500指數報 5,886點，升42點或0.73%。

【22:53】美4月CPI按年升2.3% 低於市場預期

美國4月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，創2021年2月以來最低，也低於市場預期及前值的2.4％增幅；按月升0.2%，亦低於市場預期。撇除食品和能源價格核心CPI，按年升2.8%，符合市場預期；按月升0.2%，則低於預期。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

【22:50】國際油價升逾1%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.94美元，升0.99美元或1.60%；倫敦布蘭特期油每桶報65.83美元，升0.87美元或1.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,105.27美元、24小時內約升0.3%。