關稅戰致市況波動　Citadel格里芬回望　稱持現金觀望更好

《彭博》報道隨著中美貿易戰暫時休戰引發市場飆升，對沖基金城堡投資（Citadel）創辦人格里芬回顧過去一個月的情況，認為如果持有現金觀望會更好。



格里芬在周一（12日）晚間接受採訪時表示﹕「對於基本面投資者來說，這段時間非常艱難，因為我們投資的公司價值很大程度上受到華盛頓快速變化的政策影響」。

「回想起來，也許持有現金本來是度過這個時期的最佳方法。但這與我們始終試圖進取、始終試圖在市場中尋找價值創造方式的文化相悖」這位億萬富豪說道。

在世界兩大經濟體的談判代表達成協議，宣布暫時互降關稅之後，華爾街鬆了一口氣。標普500指數周一上漲3.3%，創下一個多月以來的最大漲幅，而納斯達克100指數上漲了4%。股市收復了因特朗普所謂「解放日」引發的失地。

2025年5月12日，美國馬里蘭州，圖為特朗普在空軍基地登機前往中東。（Reuters）

稱關稅打擊工薪階層

格里芬曾多次批評關稅相當於一種累退稅，打擊的是工薪階層，他對《彭博》表示，特朗普的這項政策將在中期選舉中付出「真正的代價」。

在邁阿密接受的採訪中，格里芬讚揚了財政部長貝森特的談判「使兩國雙邊貿易狀況較幾天前有了實質性改善」。不過未來還會有更多談判。