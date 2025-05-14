貿易戰｜《華爾街日報》社論：特朗普敗陣　這更像是投降

在中美將大幅暫緩對彼此商品加徵的關稅之際，美國《華爾街日報》12日刊發社論「特朗普關稅大撤退‌」(The Great Trump Tariff Rollback），直言美國總統挑起的貿易戰已經失敗，與中國達成的協議更像是特朗普（Donald Trump，又譯川普）的投降。



文章寫道，鮮有經濟政策如特朗普的「解放日」關稅那樣，被如此徹底、迅速地否定，而且還是特朗普本人親手捏碎的。當地時間5月12日上午，特朗普同意削減對華高關稅，這是其一周內的第二次重大讓步。

圖為2025年5月12日，美國財長貝森特（右）與貿易代表格里爾（左）於瑞士日內瓦會見傳媒。（Reuters）

文章稱，投資者為這決定歡呼。經紐約研究公司Strategas Research的合作人兼政策研究主管克利夫（Daniel Clifton）測算，特朗普的關稅回撤合計釋放約3000億美元（約23390億港元）的關稅豁免，堪稱大規模減稅。

對於主要貿易夥伴來說，回調後的關稅還是較高，但90天暫緩期使雙方免於一場看似迫在眉睫的經濟崩盤。美國消費者面臨物品短缺的問題，中國則擔心失業率上升。

「與上周美英達成的貿易協定一樣，與中國達成的協議更像是特朗普的投降而非勝利。」文章稱，除關稅回調外，雙方未在影響中美關係的實質性貿易問題上做出更廣泛的讓步。

圖為2025年5月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布與英國達成貿易協議後，與英國駐美國大使文德森（Peter Mandelson）握手。（Reuters）

文章強調，特朗普自損八百的做法反削弱了組建反華重商主義國際聯盟的可能性。通過對盟友加徵關稅，他親手摧毀了美國的經濟信用和政治信譽。中國也藉此證明了一點，美國對中國實施經濟制裁這條路走不通。

目前，特朗普已推行保護主義近4個月，自其宣佈徵收關稅以來做出的改變包括：大幅擴大對加拿大與墨西哥新關稅措施的豁免商品範圍；對除中國以外所有國家暫緩實施所謂的「對等關稅」90天；對部分電子產品豁免「對等關稅」；與英國達成貿易協定；在90天內降低對華關稅。

文章認為，未來，特朗普可能會保留對全球10%的基準關稅，以及對華加徵低於145%的關稅。在暫停「對等關稅」期間，與數十個國家進行的談判可能會為美國企業爭取邊際市場開放。但到目前為止，還沒有跡象表明特朗普承諾的實質性貿易協定已經達成。

2025年4月30日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行內閣會議。（Reuters）

經歷數周市場動盪後，經濟仍面臨更高貿易成本與不確定性，但至少避免了《斯姆特—霍利關稅法》（The Smoot-Hawley Tariff Act）2.0版災難。投資者、企業和家庭或樂見此結果，畢竟這遠比特朗普最初計劃更加溫和。

《斯姆特—霍利關稅法》被後人視為「最愚蠢法案」。1930年前後，美國股市動盪，金融危機席捲全國。為保護本國農民和企業免受外來競爭的衝擊，時任美國總統胡佛（Herbert Hoover）簽署了該法案。這一法案延續了此前的高關稅政策，將進口稅提高至近60%，並大幅擴展徵稅商品範圍，涵蓋約2萬種商品。儘管該法案在出台前就遭到美國國內外強烈反對，但未能動搖總統胡佛的決策，1930年6月，法案經簽署成為法律。

文章稱，10%的全面關稅仍是特朗普上台前平均稅率的四倍，受高關稅保護的美企將逐漸喪失全球競爭力。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

如果說這場動盪還有一線希望的話，便是市場迫使特朗普從其「高關稅鑄就新黃金時代」的狂熱中清醒。這個時代並沒有持續兩個月，而且與其說是「黃金時代」，不如說是「鉛時代」。美國總統特朗普的貿易和製造業高級顧問、貿易懷疑論者納瓦羅（Peter Navarro）可謂是特朗普關稅的締造者，但在最新的中美經貿高層會談中，他並未參會。

文章最後指出，特朗普雖不願承認，但他的貿易戰已然潰敗，輸給了亞當·斯密夫（自由貿易主義提倡者）的經濟理論。而他也並非首位領教此教訓的美國總統。

本文獲《觀察者網》授權轉載

