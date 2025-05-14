騰訊稱高端芯片儲備足　可撐大模型迭代數代　兩大業務優先使用

騰訊（0700）放榜首季業績，期內經調整純利錄得613.3億元（人民幣，下同），按年增長22%；收入錄得1,800.2億元，按年增長13%，勝預期。騰訊表示，AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務，產生了實質性的貢獻，亦會加大投入。



業績會中，公司總裁劉熾平主要就AI聯動，旗下各個業務板塊的情況進行闡釋。騰訊放話指出，公司目前的GPU儲備非常充足，也有相應的使用規劃，將全面佈局AI。



騰訊總裁劉熾平。（資料圖片）

GPU儲備充足 合理分配至廣告等高回報領域

談及環球局勢變化，對於高端GPU存在限制的現狀，劉熾平表示，GPU的狀態是動態的（a dynamic situation），需要應對市場的動盪，完成合規要求，但騰訊處於一個尚且不錯的位置。

他率先強調，目前儲備非常充足，有足夠多的高端芯片，支持持續的模型訓練，幾代迭代都是足夠的。對於GPU的用途分配也有對應的規劃，會投入至快速高效回報的領域。

其舉例稱，其一，在廣告、內容推薦領域，就會大量使用GPU，以期獲得更好的回報；其二便是在大語言模型（LLM）的訓練中，會作為高優先級事項，使用質量好的高端芯片。不過其也強調稱，在近幾個月中，觀念有所改變，即在模型的訓練中，未必需要一直擴大訓練集群，較小的訓練集群也會有不錯的效果。

此外，GPU更大的需求來自於推理，需要更多的tokens，尤其是做更為先進的智能化AI，對於token的要求更高。不過GPU的容量，還有優化的空間，提升推理效率。另一邊廂，有一些應用可以採用定製化的小模型，去針對不同的需求。

騰訊指，在大語言模型（LLM）的訓練中，會優先使用質量好的高端芯片。

AI應用元寶尚處早期 暫主要關注規模及留存率

基於混元大模型的，AI應用元寶亦多次被問及，目前可以通過用戶的問答，收集到部分的使用習慣和需求，不過相信後期會打通更多環節，現在仍處於試行階段。

騰訊續指，對於用戶需求，公司一直希望不遺餘力刺激產生，但如果超過GPU的供給，就會成為甜蜜的煩惱，不過暫時未見到此種問題發生。

管理層稱，目前主要關注用戶的增長和留存率，致力於花費時間留存用戶。而步入下一個階段，就會試圖更新產品和功能，最終依托於微信平台的生態系統，例如社交功能、小程序等，採取多模態的策略。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

廣告收入按季挫 公司指存宏觀環境波動影響

儘管騰訊指出，AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務，產生了實質性的貢獻。比對上一季度，公司營銷服務業務收入，其實按季下降9%至319億元，財報解釋稱，是受春節期間廣告活動的淡季影響。

摩通分析師追問該問題時，騰訊回應指，廣告是長期的增長跑道，不會對這一個季度的廣告進行特別解讀，因為受到宏觀環境的波動影響，而非因為公司自身的庫存問題，還需視乎本季同業的表現綜合分析，相信騰訊的廣告收入，仍處在合理區間範圍的較高位置。

在遊戲方面，騰訊亦指，暫時AI部署到大型遊戲，都還尚處早期階段，進軍中小遊戲仍需時，但會在遊戲公平性、匹配機制等領域，先優化遊戲體驗。

騰訊指電商業務，最終會發揮社交平台的優勢，依託微信生態。

成立電商產品部 籲勿過分解讀

而公司近來對電商多有佈局，亦提出會成立電商產品部，劉熾平表示，微信的電商暫時不可以用KPI衡量，公司目前會在包括購物、退貨、客服等服務領域，強化購物體驗；另外在商家層面，會吸引並提供流量扶持，打造商家陣型；最後會發揮社交平台起家的優勢，進行社交互動。

談及組織架構的調整，劉熾平也解釋稱，今次調整多出於團隊規模擴大的考慮，本質上仍向同一位管理者匯報，因此不必過度解讀。