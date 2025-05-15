美股｜道指收跌89點 納指升0.72% Nvidia及Tesla漲4%
撰文：蕭通
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中美互降關稅生效，投資者等待下一批經濟數據。美股周三（5月14日）個別發展，道指至收市跌89點。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問中東期間，達成人工智能（AI）相關交易，刺激科技股上揚，納指升0.72%。
中概股指數收漲1.17% 恒指夜期低水87點
道指收市報42,051.06點，跌89.37點或0.21%；納指收報19,146.81點，升136.72點或0.72%；標普500指數收報5,892.58點，升6.03點或0.10%。
反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.17%。其中，阿里巴巴升1.40%，京東跌4.08%。
恒指夜市期指收報23,554點，升37點，較恒指收市23,640點，低水87點，成交 18,265張。
AMD升逾4.6% Alphabet漲3.6%
人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升4.16%，每股收報135.34美元，為升幅最大道指成份股。Tesla升4.07%，每股收報347.68美元，為連續第6個交易日上漲。Google母公司Alphabet升3.66%、微軟亦升0.85%。
波音（Boeing）獲卡塔爾航空（Qatar Airways）超過2,000億美元訂單，刺激股價漲0.64%。
另外，晶片設計公司AMD批准一項新的60億美元股票回購計劃，股價漲4.68%。服裝品牌American Eagle Outfitters 以關稅引發經濟不確定性為由，撤回年度營收預測，股價跌6.45%。
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