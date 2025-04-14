大家聽住！杭州嘉里中心竟然聯手POP MART，整咗國內首個THE MONSTERS森林秘密基地，有5米高LABUBU裝置巨像、8大遊戲關卡、7個打卡位！呢個樂園還原咗LABUBU個精靈世界，參觀者可以變身做「精靈夥伴」，一齊喺入面玩盡有想像力嘅互動體驗，同LABUBU一齊開展探索快樂嘅奇妙旅程！



巨型LABUBU打卡位 + 100倍快樂！

由香港藝術家龍家升創作嘅LABUBU，得到Black Pink LISA 力推後，成為全球人氣卡通角色。但其實各位在收集公仔掛飾外，有冇去理解作品背景？呢個展覽就正好重現了以北歐森林精靈為靈感的LABUBU幻想世界，佢哋既活潑又好奇，搞到一班粉絲（包括我呀！）心花怒放。今次杭州嘉里中心同POP MART推出呢個森林秘密基地，係以POP BLOCKS積木系列為基礎，仲整咗個5米高嘅巨型LABUBU裝置！

杭州LABUBU精靈世界

杭州LABUBU精靈世界

成個商場都變咗LABUBU嘅世界，仲有七大主題遊樂場景同埋超過10個LABUBU嘅造型裝置，真係每一個角落都充滿驚喜！最正係仲有秘密商店POP-UP STORE，賣盲盒、POP BEAN泡泡萌粒，仲有唔少限定產品，另外，場內仲有各種限定收藏品，護照套、主題雪櫃貼、木屋拼搭積木、THE MONSTERS搪膠盲盒系列，全部都係我心頭好！真係迫唔切想去掃貨啦！

杭州LABUBU精靈世界

杭州LABUBU精靈世界

100種玩法，挑戰8大關卡！

呢個森林秘密基地仲有好多活動等緊大家呀！例如LABUBU精靈巴士全城巡遊、「全網尋找LABUBU」追蹤活動，仲有秘境護照挑戰——完成八大關卡後，可以收集到獨特精靈印章，仲有機會創作屬於自己嘅LABUBU拓印作品！

杭州LABUBU精靈世界

杭州LABUBU精靈世界

無人機大秀 + 期間限定開放

最震撼嘅係，呢度仲會有全球首場LABUBU無人機大秀，即係話，大家可以抬頭望住天，睇到無人機表演LABUBU嘅奇幻世界～

杭州LABUBU精靈世界

香港人點去杭州嘉里中心？

呢個秘密基地會由今日起開放到6月8日，即係話仲有足足兩個月時間俾我哋慢慢玩。咁香港人點去呢？每日約有約2班火車由香港西九龍開往杭州，票價約為$628.00，平均車程為6小時50分，當然亦可以訂機票去啦。

杭州嘉里中心與杭州地鐵1號與2號線連通，去到鳳起路站一出就見到，呢個地方集合生活、潮流、自然，仲好近西湖，打完卡仲可以順便去散步，真係perfect day呀～

杭州嘉里中心

地址：杭州延安路385號

營業時間：每日10：00-22：00