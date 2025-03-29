抽Labubu靠Deepseek？小紅書教起卦抽盲盒　專屬指令幫你中隱藏款

你也喜歡抽盲盒嗎？



盲盒最大的魅力就在於刺激的未知感，總是讓人想忍不住試試自己的手氣，開箱過程所帶來的驚喜與期待感大幅增添了「拆盲盒」的樂趣，再透過與人氣IP聯名的加持，外觀亮眼又療癒的各種公仔，連名人Lisa、趙露思也愛不釋手。

最近在內地年輕人之間，掀起一股AI抽盲盒的熱潮，只要向Deepseek下專屬指令，AI就能依照你的需求給你推薦最佳抽選位，成功幫你抽到想要的款式！快一起來看看這股神祕的玄學到底是什麼吧！

靠AI占卜師DeepSeek起卦必中？教你指令破解POP MART盲盒，一買就中心儀款式（點擊放大瀏覽）▼▼▼

傳統占卜×現代AI科技 小紅書熱話Deepseek抽盲盒 AI專屬指令輕鬆揀中（01製圖）

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破解盲盒玄學？重量、編號、觸感全都要試！

近幾年，盲盒狂熱席捲全亞洲，內地潮玩公司泡泡瑪特（POP MART）在各國持續擴展分店，透過獨特的IP設計與盲盒經濟迅速崛起，而消費者為了能夠抽到自己喜歡的款式，無不使出奇招，像是預估每個款式的重量、觸摸外盒形狀，或是算出盲盒編號的破解公式，各式各樣的解盒方式在網路上都造成瘋傳。

輸入專屬指令用AI程式幫你選中「隱藏款」！

然而，最近有些內地的盲盒愛好者們又研究出了新的抽選玄學，也就是借助強大AI程式「DeepSeek」的神祕力量！只要向Deepseek輸入一段專屬指令，告訴它你所在的位置、想要的款式以及盲盒的排列方式，就能讓它「起卦」推算應該購買哪一個盲盒。

以下為專屬指令：

我現在在XXX的pop mart店裡，我想買XXX的系列盲盒，我想要XXX和XXX的款式，一共X排，每排X個，一共XX個，請你幫我起卦推算我買哪個可以抽到這兩款。



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AI占卜新潮流！Deepseek起卦抽盲盒在小紅書爆紅

這樣新奇的抽盲盒方式迅速在內地社群平台小紅書流行起來，許多人開始按照這段指令到不同的盲盒店實測，有的人一發入魂，一抽就中了自己的心願款，有的人卻嘗試了多次都沒有抽到自己喜歡的。

事實上，「Deepseek起卦抽盲盒」是一種結合傳統占卜與現代科技的方式，準確性大多取決於個人信仰和解讀方式，Deepseek作為一個AI工具，它可以模擬隨機過程，根據用戶歷史的抽取紀錄與偏好，推薦符合用戶興趣的盲盒類型，同時通過數據分析和互動設計，增強用戶的體驗參與感，大家下次去盲盒店的時候，不妨問問Deepseek的意見吧！

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