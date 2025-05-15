寧德時代截飛超購119倍　專家料難1人1手　首掛日錄10%以內升幅

內地電池生產商寧德時代（3750）招股已於今日（15日）中午12時截止，預料於，下周二（20日）掛牌。據統計本港多家券商合共接獲2,804.06億元孖展認購，按公司公開發售部份23.25億元計算，超額認購逾119倍。



當中富途及輝立分別借出1,253億元及800億元孖展。

另一方面，據《彭博》指出寧德時代香港招股，據悉指導價為每股263元。

張智威料寧德時代難做到1人1手。（資料圖片）

外界關注有份認購寧德時代H股的投資者，穩中1手情況，以及上市首日表現。信誠證券董事張智威指出，今次寧德時代H股公開發售部份僅8.8萬手，認購人數以10萬計，難達到1人1手，有機會在甲組較後的部份才有機會穩中1手。

他又指出近期寧德時代A股（深圳﹕000375）升勢不俗，目前人士預期當寧德時代H股於上市首日可錄得約10%以內升幅，不會出現50%﹑甚至1倍升幅。因為公司市值達萬億元﹑同時每手交易金額亦不低。

他亦指出投資者可以博日後寧德時代H股獲納入港股通名單，屆時北水或會進行炒作並帶來升幅及獲入納指數，後勁或會更佳。

電池巨企寧德時代在福建的一家工廠。（Reuters）

入場費約2.65萬元

擬全球發售約1.18億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），其中中國香港發售股份884.21萬股，國際發售股份約1.09億股；2025年5月12日至5月15日招股，預期定價期間為5月13日至5月16日；發售價將不高於263元，每手買賣單位為100股，入場費26,565.24元。

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan為聯席保薦人；預期股份將於2025年5月20日開始在聯交所買賣。