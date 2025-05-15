恒生裁員｜被裁職員正供樓點算？　專家料銀行酌情處理　或調按息

恒生（0011）間接承認裁員，外界亦關注若涉事員工正在供樓，相關職員按揭如何處理。



金管局副總裁阮國恒說：「我們標準很簡單，我們都會期望銀行作這些過程當中，要合理地照顧員工的實際財務狀況，所以我們很彈性處理。我覺得大家不需要擔心，因為之前都有銀行問過我們，亦很合理地處理相關情況，亦都和銀行說了，這些情況是特殊情況，所以我們會很彈性地接受銀行的處理方案。」

由於銀行職員可以獲取較高成數按揭，因此外界擔心會否令到負資產宗數惡化。根據金管局資料，首季約四萬宗負資產，主要就是銀行職員按揭，因為他們一般成數較高，個別可以高達十成。

恒生稱為受影響員工紓緩財務壓力

有按揭中介表示，被裁銀行職員有機會需補回至少兩成首期。中原按揭董事總經理王美鳳認為：「我相信現階段銀行作出酌情處理時，未必會要求員工轉走按揭，可能讓他們把按揭留在銀行中，只不過調整條件，例如按揭息率跟隨市場。」

恒生銀行聲明就指出，會向受影響職員全力提供支持，紓緩即時財務壓力。金管局就期望，銀行合理照顧員工的實際財務需要，容許彈性處理。