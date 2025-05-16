阿里巴巴績後低開6%　上季多賺22%遜預期　年度派息增兩成

阿里巴巴（9988）業績不及市場預期，港股低開6.1%，報121港元。昨日（15日）傍晚業績公佈後，公司美股（美：BABA）盤前已應聲急插5%，交易時段收跌7.6%，報123.9美元。



年度息增至0.25美元 全年斥119億美元回購

公司公佈，季內經調整淨利潤（non-GAAP）錄298.5億元（人民幣，下同），按年增22%；總收入2,364.5億元，增7%，遜預期。若剔除期內出售銀泰和大潤發，則收入增10%。

另外，集團宣布斥資46億美元派息，包括年度股息和特別息，每股普通股派發0.25美元，按年增兩成。截至今年3月底財年，集團以119億美元總價回購，令普通股淨減5.1%。

阿里巴巴

看漲雲收入增速

業績會中，首席執行官吳泳銘表示，全球AI供應鏈存在一些不確定性，但客戶對雲和AI的需求仍然持續增長，不會因供應鏈的短期波動而變化，對未來幾個季度雲收入增速處於上升通道，有比較強的信心。

此外，由於淘寶的即時配送業務升級為「淘寶閃購」，阿里承認，公司後續會希望穩定市場份額，自然會做出相關投入，會對EBITDA產生影響，料未來數季將波動。