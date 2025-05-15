阿里巴巴︰供應鏈波動無阻AI需求　看漲雲增速　大行重新聚焦電商

阿里巴巴（9988）公布截至3月底財季業績。季內經調整淨利潤（non-GAAP）錄298.5億元（人民幣，下同），按年增22%；總收入2,364.5億元，增7%，遜預期。若剔除期內出售銀泰和大潤發，則收入增10%。美股開市，公司股價跌7.3%。



公司首席執行官吳泳銘表示，全球AI供應鏈存在一些不確定性，但客戶對雲和AI的需求仍然持續增長，不會因供應鏈的短期波動而變化，投入雲和AI基礎設施的信心和決心不會改變。此外，對未來幾個季度雲收入增速處於上升通道，有比較強的信心。



此外，較上一季度的大行全部追問AI，今次有一半的問題，重新回歸於淘天業務。阿里電商事業群首席執行官蔣凡就Take Rate（貨幣化率）提升以及「閃購」參與即時零售大戰，做出回應和指引。



吳泳銘表示，客戶對雲和AI的需求仍然持續增長，不會因供應鏈的短期波動而變化。（資料圖片）

AI服務擴至養殖、製造業 未來數季雲收入增速料漲

吳泳銘總結指，期內阿里雲收入按年增18%，對外商業化收入同比增長17%，其中公共雲收入增長持續加速。AI相關產品收入連續七個季度實現三位數的同比增長。阿里雲全財年收入也突破雙位數的增長。

他特別提及，近來見到接受AI服務的行業，已經從傳統的互聯網、金融等轉向更多的場景，包括農業養殖、製造業，乃至義烏小商品城等，越來越多公司從CPU轉向AI計算，對未來幾個季度雲收入增速處於上升通道，有比較強的信心。

吳泳銘此前曾表示，見到推理需求的爆發，高盛分析師追問時，他則回應指，今個季度包括春節因素，節奏並不平均，參考價值較低，或需後續季度才能得出結論。

阿里巴巴淘天集團期內客戶管理收入（CMR）增長12%至710.8億元。（資料圖片）

軟件服務費＋全站推廣 續推升Take rate

此外，淘天集團期內客戶管理收入（CMR）增長12%至710.8億元，表現不俗，公司指主要由Take rate同比提升所帶動。Take rate的提升得益於基礎軟件服務費的影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。

阿里解釋稱，CMR這個季度增長主要的因素，第一是千分之六軟件服務費的收取，第二則是「全站推廣」在整個廣告收入的滲透，料此兩項因素，仍將作用於新財年。更重要的是，在推出軟件服務費的早期，公司仍有不少優惠政策，這些優惠會慢慢收回，料將有助於Take Rate的提升。

對於「全站推廣」，蔣凡表示，上個財年一直在通過其幫助一些傳統廣告產品，商業化率不佳的店家，例如白牌商家、中小商家已經見到其有顯著提升，未來幾個季度料將延續。他也表示，對於「全站推廣」的滲透率滿意，相信也會在新的財年對於Take Rate的上升有積極影響。

蔣凡表示，淘寶閃購上線以來，表現超預期。（資料圖片）

即時零售「閃購」超預期 投資料令EBITDA波動

阿里月初時，升級淘寶的即時配送業務為「淘寶閃購」，蔣凡表示，淘寶閃購上線以來，表現超預期。他指出阿里早先就有餓了麼、盒馬等業務，並非第一天入局即時零售，具有成熟的用戶基礎。其表示，中國的即時零售賽道非常大，老百姓的需求多，未來可能會是十億用戶的需求規模。

蔣凡表示，短期的投資重點，是拓展新用戶，將淘寶的用戶轉化為即時零售的用戶，並在未來與電商結合產生更多可能。不過對於即將到來的618購物促銷活動，今次就暫未聯動。

有分析員擔憂即時零售投資，將加重對於淘天集團EBITDA的負擔，阿里承認，公司後續會希望穩定市場份額，自然會做出相關投入，會對EBITDA產生影響，但另一邊廂，也會帶來用戶增長、頻次和粘性，這是對市場商業行銷等投入的替代，不過總體而言，預計淘天EBITDA在未來幾個季度，還會有一定的波動。