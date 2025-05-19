渣打禤惠儀︰中東與港存四大可深化合作領域　貿易戰促多元化策略

在貿易戰及地緣政治加劇的背景下，行政長官李家超率團到訪中東，當中在卡塔爾行程中達成多項合作備忘錄和協議。隨團的渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，中東當地也感受到環球市場不確定性增加，故此希望能夠多元化自己經營的業務、投資及貨幣等，對於香港代表團到訪也會表示歡迎。渣打香港中東走廊的跨境收入，今年首季錄得高雙位數百分比的按年增長。



渣打香港首季中東走廊跨境收入增高雙位數

對於中東爲多個國家包括中美希望拉攏的地區，香港在當中的角色及優勢，禤惠儀就表示，香港像個「大工具箱」，和中東之間存在四大能夠繼續深化及合作的地方。

卡塔爾各項發展穩健，是中東一大富有國。（Getty Images）

首先為科技方面，中東希望能夠推動現代化及數碼化城市發展，而香港也正在推動穩定幣及代幣化等，也有虛擬資產等基建，兩地相信可以一起去探索。第二爲可持續發展，包括新能源等，中東開始推動相關發展，而香港是綠色金融中心，可透過綠債等工具來融資。

第三為投資方面，例如中東主權基金需尋覓投資，而香港市場能夠連接國際及中國內地市場投資機遇，香港也歡迎中東家族辦公室來港。第四為人民幣，香港爲最大人民幣離岸市場，並具備獨特的互聯互通機制。當中東及中國兩地有商業交易時，香港也有會有專業人才及生態系統等方面的支持。而對於有什麼項目有望在中短期內落實，她就相信會是新能源。