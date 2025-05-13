中銀降中短期定期存款息　有數字銀行推1個月定存10.88厘優惠吸客

港元拆息進一步下跌，與樓按相關的1個月拆息連跌6日，最新報1.56595厘，跌35.73點子，為2022年8月9日低位。繼龍頭大行滙豐昨日（12日）下調中短期港元定存息至3厘以下後，中銀香港（2388）也下調定存息，該行將私人財富及中銀理財客戶的3個月及6個月定存息，分別由2.9厘及2.8厘，下調0.6厘及0.5厘，至劃一的2.3厘。不過，也有其他銀行繼續推出高息優惠吸客，當中以數字銀行富融銀行最積極，1個月定存息可高達10.88厘。



中銀香港也下調定存息，該行將私人財富及中銀理財客戶的3個月及6個月定存息，分別由2.9厘及2.8厘，下調0.6厘及0.5厘，至劃一的2.3厘。（資料圖片）

滙豐3個月及6個月定存息成大行中最高

至於中銀香港的智盈理財、自在理財及其他個人客戶，3個月及6個月定存息，也分別由2.8厘及2.7厘，下調下調0.6厘及0.5厘，至劃一的2.2厘。

至此，四大行來看，目前3個月及6個月定存息，以滙豐理財客戶的2.8厘為最高， HSBC One及其他客戶，也有2.6厘。

渣打銀行的3個月及6個月定存息，目前分別有2.3厘及2.35厘，該行並有推出12個月2.4厘優惠，透過SC Mobile App 或網上理財，以新資金開立定存即可享受優惠。至於恒生銀行3個月及6個月定存息均僅有2.3厘，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元。

富融銀行推10.88厘新客專屬優惠

不過，也有個別銀行繼續推出定存優惠吸客，當中以富融銀行的新客戶10.88厘定存優惠最為吸引。在2025年7月4日前，輸入指定邀請碼開立戶口並存入新資金，即可享Flash Monday中「新客專屬」的年利率10.88厘的1個月港元定期存款。每份為5萬元，每人限搶1份。

該行並推出快閃優惠，數款高息定存，逢星期一中午12時起開售，這包括1個月定存息6.88厘，每份5萬元，每人限搶1份，共30份。做定存6個月也有2.9厘優惠，每份5港元，每人限搶60份，共600份。同時，還有美元定存12個月4厘，每份5,000美元，每人限搶60份，共600份。

而全新客戶使用0.2厘定期加息券，成功開立20萬元或以上的3個月定期存款，額外獎勵200元現金回贈，相當於0.4%年利率。加上基礎利率2.7厘，年利率合共3.3厘。

另外，多家銀行也繼續有推出外幣兌換定存息優惠，例如滙豐仍繼續提供1個月定存最高10厘的優惠，起存額為1萬元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。值得留意的是，若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬至最高400萬元。