「人情味」值幾錢　恒生裁員對打工仔的啟示　做員工不如做股東？

本港經濟吹淡風，不時傳出企業結業或炒人的消息，見慣不怪。不過，老牌港銀恒生銀行﹙0011﹚證實裁員，料涉大約70名員工，卻在社會引起巨大迴響，比起其母企滙豐﹙0005﹚裁員來得惹人關注。原因無他，創立逾90年的恒生，向來以「人情味」見稱，過去鮮有大規模裁員，今次突然請吃「無情雞」，在「負資產」上升的時代恐令「借Staff Plan」上車、又被裁的員工「雙輸」，難免教人吃驚。



恒生去年賺183.79億元，按年微升3%，當中逾七成派予股東，卻在一眾本地銀行中「搶先」落手，「平地一聲雷」背後，對打工仔有何啟示？



恒生去年營業支出約莫152億元，員工薪酬及福利佔比最大。（盧翊銘攝）

創立逾90年 以富「人情味」見稱

恒生銀行在港人心中，擁有特殊地位，以「人情味」見稱。該行90年前起家於上環一個小舖位，以服務普羅市民及中小企成功「突圍」，門口職員的一句早晨，櫃枱員工的一聲問候，過時過節的一張「財神」揮春，將銀行與市民的距離大大拉近，終令恒生發展成本地銀行一哥、市值逾2,000億元。

曾在該行工作多年的前高管，亦盛讚這股「人情味」。他向記者憶述道，以前同事之間十分重視團隊精神，「上司會欣賞同事、讚賞同事，內心係感受到溫暖，猶如一家人。」他續稱，自恒生「滙豐化」之後，管理層許多都是「滙豐人」， 管理文化亦出現變化，更加重視個人表現。

炒70人 粗略料年省4,500萬

恒生對內對外都有「情」，在此背景下，外界自然對該行裁員頓感意外。倘翻開銀行年報，不禁令人思考今次裁員是否「值回票價」。

年報顯示，恒生去年營業支出約莫152億元，員工薪酬及福利的確佔比最大，達到39%、涉約59.3億元，而今次裁減約70人﹙佔核心業務人員的1%﹚，又可以省下多少開支？以恒生全職員工8,328人員計﹙包括內地1,346名員工﹚，人均薪酬開支約莫63.6萬元，裁減70人的話，粗略估計一年慳到4,452萬元。

4,500萬元，對於中小企自然不菲，但對於一家市值逾二千億元的大銀行，卻不必然。恒生去年賺184億元，平均普通股股東權益回報率11.3%，即股東出資100元可賺到11蚊，而恒生將當中逾七成利潤﹙每股派息按年增加4.6%﹚、涉132億元派予股東，遠遠超過省下來的人工開支。

外界分析道，恒生裁員主要涉及經濟轉差及盈利增長減慢的因素。﹙資料圖片﹚

逾千億元本港商業貸款惹關注

當然，去年表現是過去式，管理層也要展望未來。外界分析道，恒生裁員主要涉及經濟轉差及盈利增長減慢的因素。只不過，拖累銀行後腿的，恐非員工，而是潛在的壞賬。本港工商物業大幅貶值，反彈無期，不少炒家「爆煲」，屢現蝕讓盤或銀主盤，影響已傳導至背後的「大水喉」，即給予融資的銀行。

恒生去年不良貸款比率﹙NPL ratio﹚急升3.29個百分點至6.12%，主要因為本地的商業房地產借貸，個別客戶要求延遲還款。 資料顯示，截至去年底，恒生香港商業房地產（CRE）貸款涉1,305億元，當中「高等」、「良好」、「中等」、「次等」、「已信貸減值」分別為201.6億元、339.1億元、398.8億元、167.6億元、198.1億元，這批貸款如再有「風吹草動」，勢對銀行表現帶來重大影響。恒生於年報已寫道，鑑於利率前景趨向不確定，該行預期更廣泛的市場基本面將保持低迷，房地產行業仍然面臨挑戰。

人工智能大行其道，勢為職場帶來巨大變化。（Reuters）

恒生今次裁員，没有透露涉及那些工種。該行行政總裁辦公室高級顧問梁兆基事後受訪稱，銀行會不時檢討業務及需要，難免有員工或崗位變動，今次涉及員工的數目並非大規模改變，而該行今次檢視業務範圍較闊，包括增加使用應用科技，有些職位會受影響，「整體人數不多」。年報顯示，恒生近年不斷投入金錢於資訊系統開發，其中資訊科技相關費用去年大升7%，高過人事費用之增加。

今次裁員，除了打破市民對銀行工「穩陣」、員工「十成按揭」低息上車吸引的印象外，多少也繼數碼化﹙digitization﹚後，人工智能﹙AI﹚浪潮席捲職場，打響警號，但最終衝擊是多少，有待觀察。