從無處不旅遊到智慧出行的挑戰　三方面須突破｜方保僑

早前五一黃金周期間，大批旅客訪港，落馬洲港鐵站因手機網絡不勝負荷，導致旅客無法使用二維碼支付入閘，特首亦公開關注事件。事件反映香港在「無處不旅遊」趨勢下，智慧出行基建仍有待完善。

旅發局擬於明年推出整合「實時地圖」與AI行程規劃的新系統，目標是透過科技優化旅客體驗。然而，要最終希望實現「一條龍」服務，仍需從政策協調、數據整合及商業模式三方面突破，方能令香港的智慧旅遊邁向國際級水準。

根據旅發局規劃，明年推出的實時地圖將納入景點輪候時間、活動資訊，並以AI設計行程。此構想類似主題樂園的人流管理，但擴展至全港景點後，挑戰在於數據的即時性與準確性，例如西貢東霸等「爆紅景點」可能因社交媒體效應突然湧現人潮，若系統僅依賴靜態數據，恐難反映實況。要解決此問題，可利用「車聯網」技術，結合5G網絡與邊緣計算，即時分析路況，動態調整建議路線。同時，系統應結合社交媒體監測與政府部門的交通數據，甚至引入天氣預報等變數，讓AI行程規劃更具彈性，避免推薦過時或擁擠的路線。

現時旅客在香港旅遊，往往需切換多個應用程式預約交通、購買門票，支付方式亦五花八門。若要提升便利性，可參考「MaaS」（Mobility-as-a-Service）概念，將支付系統整合至同一平台，讓旅客透過單一程式完成行程規劃、交通預約、票務購買，甚至餐飲折扣整合。

然而，現行障礙在於跨機構協作，例如昂坪360纜車的預約系統、港珠澳大橋的實時影像，以及各景點的票務平台，皆屬獨立運作。若要整合，需由政府主導開放數據接口，並建立商業合作框架。而實時地圖的終極目標，不應止於分流旅客，而是透過科技創造獨特體驗，結合AR（擴增實境）技術，在打卡熱點提供虛實互動導覽；或與文化活動結合，當旅客選擇「文青路線」時，系統自動推薦展覽門票與特色咖啡店。

智慧出行倚賴大量用戶數據，但如何在個人化服務與隱私保護間取得平衡，將成關鍵議題。歐盟的《一般資料保護規範》（GDPR），要求企業透明化數據蒐集目的，香港亦可參考此框架，在程式設計初期嵌入「隱私優先」原則，例如提供「遊客模式」匿名使用選項，或限制數據保留期限，以建立旅客信任。

香港推動智慧出行的方向正確，但「Last Mile」仍需政策與技術並行。短期內，香港政府文體旅局應協調不同部門，包括數字政策辦公室、運輸署、旅發局及科技企業等，並成立一個跨界別的咨詢小組，建立統一的數據平台。中期則需引入彈性商業模式，如與電商合作分潤，提升私人機構參與意願；長遠而言，則需培育市民與旅客的科技使用習慣，讓智慧出行成為常態。唯有如此，香港才能真正實現無處不旅遊的願景，讓香港成為受旅客愛戴的的智慧城市。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。