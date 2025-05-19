阿里巴巴低開近3%　與蘋果於AI合作計劃　據報正面臨白宮審查

阿里巴巴（9988）早先傳出與蘋果（美：AAPL）合作內地版iPhone，合作人工智能AI的計劃，惟《紐約時報》最新引述消息指，美國白宮和國會官員，近來一直在仔細審核。



阿里巴巴今早低開2.8%，報119.9元；蘋果盤後現亦跌1.6%，報207.9美元，



美國當局擔憂 中國企業AI能力提升

報道指，美國當局擔憂，此舉將有助推動中國企業在AI領域的能力提升，在審查限制下擴大中國聊天機器人的覆蓋範圍，並進一步加深蘋果在中國市場，對北京方面在言論審查與數據共享法律的依賴。

消息指，白宮及眾議院中國問題特別委員會，已向蘋果高層提出對今次合作的關注，並查問合作的條款、會分享哪些數據，以及是否會與內地監管機構簽署任何法律承諾。

白宮、蘋果、阿里巴巴均未發表評論。

阿里巴巴

2月曾公開證實合作

今年2月，阿里巴巴主席蔡崇信公開證實，已與蘋果達成合作，為在中國銷售的iPhone提供AI服務支持。他表示，蘋果在中國需要一個當地語系化的合作夥伴，為他們的手機服務，要求一直非常高，與中國的多家公司進行了交談。當時受此利好帶動，阿里股價接連上漲。