蘋果高層：10年後或不需要iPhone 或暗示有重量級新產品接棒
撰文：聯合新聞網
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蘋果（Apple）iPhone手機問世18年，如今隨着AI發展，以及勁敵安卓Android手機分割市場，未來iPhone恐停產，隨iPod後塵消失！
對此，蘋果高層、服務部高級副總裁語出驚人直言，未來大家可能就不需要iPhone了。
根據彭博社報道，美國針對Google線上搜尋的反壟斷官司中，蘋果服務部高級副總裁Eddy Cue為此出庭，庭中他也談論到快速變化的技術格局，以及iPhone未來產生影響。
雖然自喬布斯（Steve Jobs）過世後，iPhone早已被不少人嘲諷毫無創意，但仍是蘋果最熱銷產品。沒想到，Eddy Cue卻語出驚人說：
雖然聽起來很瘋狂，但10年後你可能就不需要iPhone了。
並直言技術轉變會帶來真正的競爭，而AI就是技術轉變點之一。
iPhone未來是否會停產，跟隨iPod腳步，一起消失在這時代洪流中？目前仍未有明確答案；不過，Eddy Cue表示，蘋果當初大膽淘汰深受歡迎的iPod，是明智、最棒的決定。Eddy Cue這一席話，似乎在暗示iPhone的走向，未來蘋果是否有重量級新品接棒，眾人拭目以待。
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