美股｜道指收市跌114點　納指挫0.38%

美國國債孳息率上升。美股周二（5月20日）下跌，道指至收市跌114點，納指挫0.38%。



圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.65% 恒指夜期低水49點

道指收市報42,677.24點，跌114.83點或0.27%；納指收報19,142.71點，跌72.75點或 0.38%；標普500指數收報5,940.46點，跌23.14點或0.39%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升跌0.65%。其中，阿里巴巴升1.75%。

恒指夜市期指收報23,632 點，升12點，較恒指收市23,681點，低水49點，成交10,940張。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

馬斯克承諾未來5年續任CEO Tesla最多曾漲3.7%

多隻大型科技股下跌。其中Amazon跌1.01%、蘋果跌0.92%、人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia挫0.88%。

Tesla則升0.51%，每股收報343.82美元，日內最多曾升逾3.7%。 富豪馬斯克（Elon Musk）承諾，未來5年續任Tesla行政總裁。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

現貨金價升近2% 美元指數徘徊100水平

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二在匯市尾市收報100.11，跌幅0.31%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報144.50，跌0.24%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報62.56美元，跌0.13美元或0.21%。倫敦布蘭特期油收報65.38美元，跌0.16美元或0.24%

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,292.76美元，升62.44美元或1.93%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報106,757.02美元、24小時內約升逾1%。