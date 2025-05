關稅戰特朗普自揭「底牌」　中美「停火」90日結局隱現｜財經解密

中美關稅戰終於按下暫停鍵,雙方達成休戰協議,降低互相疊高的進口關稅,這一輪的贏家是誰,從賬面數字來看,中美兩國暫時取消向對方貨品徵收大部分關稅,僅保留基準稅率10%,但由於美國仍以芬太尼問題為由,向中國加徵20%關稅。



因此中方對美國貨品徵收10%關稅,而美國則對中國貨品維持30%關稅。這場仗,特朗普是贏了一些「銀紙」,但輸了面子,更將「底牌」公諸於世。對於未來90日中美談判結果,也帶來一點啟示。



中美關稅戰按下暫停鍵,雙方達成休戰協議。(資料圖片)

貿易戰成「壓測」 中美脫鉤不可能

安邦智庫形容,關稅戰是對中美貿易依存度的「壓力測試」,在關稅戰發生之前,大家都不知道底線在哪,現在才發現中美之間,是你中有我,我中有你。例如中美「休戰」前,《彭博》報道指,中國對大約400億美元的美國進口商品實施免關稅,例如部分高端藥品、工業化學品。至於美國,更對大約1000億美元的中國商品,免除額外關稅,包括手機等電子產品。

特朗普可能不信邪,覺得「中國製造」這麼多年,優勢只不過是「賣平貨」,哪有本事造成困擾。但往往這些產品與美國人的生活息息相關,普通市民感受最深,假如聖誕節沒有玩具,即刻民怨沸騰。

一邊是消費大國,一邊是製造大國,既做不到「店大欺客」,亦不可能「顧客永遠是對的」。貿易戰至今,沒有一邊可以完全壓制對方,反而令全球明白,就是中美雙方沒有可能完全脫鉤。即使貿易戰繼續打落去,都不可能再出現近乎「禁運」的局面。始終生意還生意,無需和錢鬥氣。

貿易戰至今,沒有一邊可以完全壓制對方,反而令全球明白,就是中美雙方沒有可能完全脫鉤。(Reuters)

成也美元 敗也美元

商人出身的特朗普,做交易不外乎那幾招,包括他的成名作《交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal),入面提到的「開天殺價、落地還錢」、「瘋狂舉動,打亂對方節奏」,以至「不停宣傳、吹捧自己」

只不過這些「套路」在大國博弈層面未必時刻奏效,特朗普上任後急不及待向全球發起關稅戰,速度急、叫價高,無明顯斬獲,卻「警醒」全球另一件事。外界猜測特朗普背後有個大棋局,就是想重塑全球貿易秩序。

白宮新任經濟顧問米蘭認為美元長期被高估,是導致美國貨在全球市場競爭力降低的原因。(資料圖片)

這個計謀源自「海湖莊園協議」,是由白宮新任經濟顧問米蘭(Stephen Miran)提出,作為特朗普的經濟軍師,米蘭認為美元長期被高估,是導致美國貨在全球市場競爭力降低的原因。所以想透過貶值美匯,推動美國製造業回流,使得美國可以減少貿易逆差,順手減輕債務壓力。

構想的具體措施就有這幾招︰大幅加關稅,迫使美企將製造業回流;令美元貶值,促進出口;推「百年期國債」,要求盟友購買,強制轉換現有的美國債務,以減輕財政壓力。

這幾步棋是否可以突圍成功,沒有人知道,但特朗普發起關稅戰,立即令世界局勢升溫,美匯是被降低了一點,曾經失守98關,但結果只是搬石頭砸自己的腳,反而令美元、美債、美股一度出現「三殺」的情況。特朗普意外地揭開自己一張「底牌」,可惜是階磚三,不是葵扇A。

4月上旬美國10年期債息一度大幅飆升,高見4.51厘,當刻特朗普政策急轉彎,暫緩實施「對等關稅」。(網頁截圖)

中美關稅戰打得火熱期間,全球資本市場動盪,更影響國際對美元的信心,動搖美元霸主地位,也令美債失去吸引力。4月上旬美國10年期債息一度大幅飆升,高見4.51厘,當刻特朗普政策急轉彎,暫緩實施「對等關稅」。就算現在進入休戰期,美債價格仍續下跌,10年期債息創1個月新高,高見4.5厘,市場戒心仍在。

成也美元,敗也美元。事實證明美元、美債是特朗普的軟肋,市場一跌,他就退縮。特朗普如此緊張金融市場也無可厚非,事關一個經濟體通常有兩大帳戶,經常帳戶(Current account)、資本和金融帳戶(Capital and Financial Account)。

目前全球資金透過金融帳不斷流入,這個也是美國的優勢。(中金)

前者主要是對外貿易,因美國有巨大的貿易逆差,這個帳戶出現赤字,而後者是除了貿易相關資金流動以外的資金流動,例如投資。目前全球資金透過金融帳不斷流入,這個也是美國的優勢。

特朗普想將貿易逆差消除,即是想經常帳戶減少赤字,但他沒有理由犧牲另一個有錢賺、反映金融資產交易的帳戶。畢竟美股佔全球市值比重至少五成,外國持有美債近日也突破9萬億美元,再創新高。

回歸制度之爭 美國「抄」中國

當軟肋和恐懼被看穿,棋王特朗普還有什麼招數,觀乎他的行事作風,讓人想起亂世梟雄曹操。不是說特朗普像曹操,而是兩者都有「自負」的一面。特朗普以「美國優先」政策重返白宮,曹操以「挾天子以令諸侯」手段,在亂世中崛起。

特朗普美國優先政策,與中國模式異曲同工,經濟上限制中資,兼試圖以政府影響市場。。(Reuters)

兩位都是「寧教我負天下人」,即使局勢不利於他,戰友Elon Musk也淡出白宮內閣。經歷6次破產都可以站起來的特朗普,仍然能找到新話題,繼續自吹自擂。相信90日的休戰期,只是中場休息。事實上,中美雙方近期各自「發功」,一個到訪東盟,一個親赴中東。

值得注意的是,大國鬥法還要回歸到制度本身,美國主張市場主導,這個是它的立國之本。中國則相反,政府主導市場,用舉國之力扶持本國企業,或者直接補貼重點行業。

觀乎特朗普美國優先政策,其實與中國模式異曲同工,經濟上限制中資,兼試圖以政府影響市場。例如他最新簽行政命令,要求藥廠30天內降價,又對蘋果投資印度表示不滿。自由體制想效仿舉國體制,特朗普意圖明顯,只是土壤不同,能否長出同樣果實,教人懷疑。