關稅戰特朗普自揭「底牌」　中美「停火」90日結局隱現｜財經解密

中美關稅戰終於按下暫停鍵，雙方達成休戰協議，降低互相疊高的進口關稅，這一輪的贏家是誰，從賬面數字來看，中美兩國暫時取消向對方貨品徵收大部分關稅，僅保留基準稅率10%，但由於美國仍以芬太尼問題為由，向中國加徵20%關稅。



因此中方對美國貨品徵收10%關稅，而美國則對中國貨品維持30%關稅。這場仗，特朗普是贏了一些「銀紙」，但輸了面子，更將「底牌」公諸於世。對於未來90日中美談判結果，也帶來一點啟示。



中美關稅戰按下暫停鍵，雙方達成休戰協議。（資料圖片）

貿易戰成「壓測」 中美脫鉤不可能

安邦智庫形容，關稅戰是對中美貿易依存度的「壓力測試」，在關稅戰發生之前，大家都不知道底線在哪，現在才發現中美之間，是你中有我，我中有你。例如中美「休戰」前，《彭博》報道指，中國對大約400億美元的美國進口商品實施免關稅，例如部分高端藥品、工業化學品。至於美國，更對大約1000億美元的中國商品，免除額外關稅，包括手機等電子產品。

特朗普可能不信邪，覺得「中國製造」這麼多年，優勢只不過是「賣平貨」，哪有本事造成困擾。但往往這些產品與美國人的生活息息相關，普通市民感受最深，假如聖誕節沒有玩具，即刻民怨沸騰。

一邊是消費大國，一邊是製造大國，既做不到「店大欺客」，亦不可能「顧客永遠是對的」。貿易戰至今，沒有一邊可以完全壓制對方，反而令全球明白，就是中美雙方沒有可能完全脫鉤。即使貿易戰繼續打落去，都不可能再出現近乎「禁運」的局面。始終生意還生意，無需和錢鬥氣。

貿易戰至今，沒有一邊可以完全壓制對方，反而令全球明白，就是中美雙方沒有可能完全脫鉤。（Reuters）

成也美元 敗也美元

商人出身的特朗普，做交易不外乎那幾招，包括他的成名作《交易的藝術》（Trump: The Art of the Deal），入面提到的「開天殺價、落地還錢」、「瘋狂舉動，打亂對方節奏」，以至「不停宣傳、吹捧自己」

只不過這些「套路」在大國博弈層面未必時刻奏效，特朗普上任後急不及待向全球發起關稅戰，速度急、叫價高，無明顯斬獲，卻「警醒」全球另一件事。外界猜測特朗普背後有個大棋局，就是想重塑全球貿易秩序。

白宮新任經濟顧問米蘭認為美元長期被高估，是導致美國貨在全球市場競爭力降低的原因。（資料圖片）

這個計謀源自「海湖莊園協議」，是由白宮新任經濟顧問米蘭（Stephen Miran）提出，作為特朗普的經濟軍師，米蘭認為美元長期被高估，是導致美國貨在全球市場競爭力降低的原因。所以想透過貶值美匯，推動美國製造業回流，使得美國可以減少貿易逆差，順手減輕債務壓力。

構想的具體措施就有這幾招︰大幅加關稅，迫使美企將製造業回流；令美元貶值，促進出口；推「百年期國債」，要求盟友購買，強制轉換現有的美國債務，以減輕財政壓力。

這幾步棋是否可以突圍成功，沒有人知道，但特朗普發起關稅戰，立即令世界局勢升溫，美匯是被降低了一點，曾經失守98關，但結果只是搬石頭砸自己的腳，反而令美元、美債、美股一度出現「三殺」的情況。特朗普意外地揭開自己一張「底牌」，可惜是階磚三，不是葵扇A。

4月上旬美國10年期債息一度大幅飆升，高見4.51厘，當刻特朗普政策急轉彎，暫緩實施「對等關稅」。（網頁截圖）

中美關稅戰打得火熱期間，全球資本市場動盪，更影響國際對美元的信心，動搖美元霸主地位，也令美債失去吸引力。4月上旬美國10年期債息一度大幅飆升，高見4.51厘，當刻特朗普政策急轉彎，暫緩實施「對等關稅」。就算現在進入休戰期，美債價格仍續下跌，10年期債息創1個月新高，高見4.5厘，市場戒心仍在。

成也美元，敗也美元。事實證明美元、美債是特朗普的軟肋，市場一跌，他就退縮。特朗普如此緊張金融市場也無可厚非，事關一個經濟體通常有兩大帳戶，經常帳戶（Current account）、資本和金融帳戶（Capital and Financial Account）。

目前全球資金透過金融帳不斷流入，這個也是美國的優勢。（中金）

前者主要是對外貿易，因美國有巨大的貿易逆差，這個帳戶出現赤字，而後者是除了貿易相關資金流動以外的資金流動，例如投資。目前全球資金透過金融帳不斷流入，這個也是美國的優勢。

特朗普想將貿易逆差消除，即是想經常帳戶減少赤字，但他沒有理由犧牲另一個有錢賺、反映金融資產交易的帳戶。畢竟美股佔全球市值比重至少五成，外國持有美債近日也突破9萬億美元，再創新高。

回歸制度之爭 美國「抄」中國

當軟肋和恐懼被看穿，棋王特朗普還有什麼招數，觀乎他的行事作風，讓人想起亂世梟雄曹操。不是說特朗普像曹操，而是兩者都有「自負」的一面。特朗普以「美國優先」政策重返白宮，曹操以「挾天子以令諸侯」手段，在亂世中崛起。

特朗普美國優先政策，與中國模式異曲同工，經濟上限制中資，兼試圖以政府影響市場。。（Reuters）

兩位都是「寧教我負天下人」，即使局勢不利於他，戰友Elon Musk也淡出白宮內閣。經歷6次破產都可以站起來的特朗普，仍然能找到新話題，繼續自吹自擂。相信90日的休戰期，只是中場休息。事實上，中美雙方近期各自「發功」，一個到訪東盟，一個親赴中東。

值得注意的是，大國鬥法還要回歸到制度本身，美國主張市場主導，這個是它的立國之本。中國則相反，政府主導市場，用舉國之力扶持本國企業，或者直接補貼重點行業。

觀乎特朗普美國優先政策，其實與中國模式異曲同工，經濟上限制中資，兼試圖以政府影響市場。例如他最新簽行政命令，要求藥廠30天內降價，又對蘋果投資印度表示不滿。自由體制想效仿舉國體制，特朗普意圖明顯，只是土壤不同，能否長出同樣果實，教人懷疑。