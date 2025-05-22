長和稱出售港口需經審查　會全力配合　重申不會作不合法交易

長和（0001）擬出售海外港口業務惹來廣泛關注。在今日（22日）股東會上，有股東在會上追問交易細節。聯席董事總經理黎啟明確認，來自意大利的Aponte家族旗下MSC一直是相關交易方的主要投資者，「簡單問題就簡單回答，係，由一開始已經係」。

他又指出交易需要經過很多審查，公司一定會全力配合，在未獲得批准之前，絕不會實施。



黎啟明又指出，公司在5月12日已發聲明，強調「絕對絕對不會做不合法﹑不合規的事」。



2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

強調交易仍待監管部門同意及批准

在本月12日長和已出發聲明就交易的情況作出補充，指交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。

聲明續指，長和有關條文已於3月4日的公告中說明，內容為︰「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批 准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。」

長和聲明補充，原本計劃在今日舉行的股東週年大會上，講述港口交易的情況，但鑒於近日不斷有股東及傳媒查詢，集團作出回應。

3月初宣布出售海外碼頭業務權益

長和在今年3月時，宣布向貝萊德及Aponte家族控制的MSC旗下TiL組成的財團，出售持有包括位於巴拿馬等海外碼頭業務的和記港口80%，作價約142億美元，連同從和記港口收回50億美元貸款，合共套現逾190億美元。其中位於巴拿馬運河兩端的港口，最令外界關注。

外電其後多次就交易作出報道，其中《華爾街日報》引述知情人士報道指出，Aponte家族的成員已討論考慮推進交易大部份內容，涉及五大洲﹑合共41個港口，惟將最受爭議的巴拿馬港口從交易剝離。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

料需就剝離巴拿馬港口訂新協議

報道又指出，就有關交易目前雙方仍處於獨家談判期內。報道指出有關討論正雙軌並行，而剝離巴拿馬港口最終需要達成一項新協議；報道又引述知情人士指出，交易中涉及全球部份需時3個月至6個月完成，涉及巴拿馬港口部份或需時1年。

報道指出若交易完成後，TiL及貝萊德旗下的GIP分別持有兩個巴拿馬港口49%及51%權益。

港澳辦網站多次轉載評論文章，批評相關交易。國家市場監管總局亦表明高度關注交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前不得實施集中，否則將承擔法律責任。