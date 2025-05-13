長和指交易不可能在不合法合規下進行　譚耀宗：發此聲明是好事

長和﹙0001﹚擬出售港口業務惹來關注，集團昨日（13日）指出，交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行。全國港澳研究會副會長譚耀宗認為是好事，指長和聲明即不會做不依法依規的事情，如果長和願意依法審查都沒有問題，認為是好事，屬不會亂來及不會只是追求利潤出售。



長和擬售賣巴拿馬運河業務。（Reuters）

譚耀宗：任何交易不應損害國家利益

長和聲明表示，交易絕不可能在任何不合法或不合規的情況下進行，而有關條文已於3月4日的公告中說明︰「交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批 准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。」

譚耀宗表示，有留意到長和的聲明。他認為是好事，指聲明意思即不會做不依法依規的事情，可聽其言觀其行。譚耀宗又稱，任何交易絕對不應該損害國家利益，中央相關部門亦多次談及依法審查，如果長和願意依法審查，不會亂來及不會只圖追求利潤而出售，就沒有問題。

圖為2025年5月12日，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室夏寶龍澳門與工商界人士座談。（澳門新聞局圖片）

夏寶龍向港澳工商界放話 譚耀宗：指出社會要同仇敵愾

此外，中央港澳辦主任夏寶龍昨日表示，資本無國界，商人有祖國，針對霸權行徑，若「下跪」求饒，鼓吹「商人純逐利」而不顧國家利益，必為包括港澳同胞在內的中國人民所不齒。他亦對港澳工商界提出四點希望。

譚耀宗認為，夏寶龍最新言論與之前說法類似，特別是指出美西方攻擊、打壓國家與香港，社會要同仇敵愾、不要腳軟，不要被嚇倒才可以成功，希望工商界發揮他們愛國愛港愛澳精神，做大做強自己，才可以戰勝敵人。