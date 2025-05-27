美股｜道指高收740點　Tesla飆6.9%　拼多多瀉13.6%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）暫緩對歐盟進口產品徵收50%關稅，提振投資者情緒。加上美國債息回落，以及世界大型企業研究會（Conference Board）最新公布，美國5月消費者信心指數升至98，高於市場預期並結束連續5個月的跌勢，美股周二（5月27日）開市後持續上揚。道指最多曾漲747點或1.79%，納指最多曾漲473點或2.52%，標指則最多曾升121點或2.09%。



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月28日

【04:10】納指及標指升逾2% Nvidia蘋果Amazon均升逾2%

道指收市報42,343.65點，升740.58點或1.78%；納指收報19,199.16點，升461.96點或2.47%；標普500指數收報5,921.54點，升118.72點或2.05%。

重磅科技股普遍上揚，Tesla收市升6.94%，每股收報362.89美元。AI晶片龍頭Nvidia收市漲3.21%，每股收報135.50美元。蘋果升2.53%、Amazon漲2.50%、微軟亦升2.33%。

另外，Nike至收市升4.68%，為漲幅最大道指成份股。

【04:10】中概股指數收跌0.28%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.28%。其中，阿里巴巴跌0.99%。Temu 母公司拼多多因首季營收未達市場預期，拼多多美股收跌13.64%。

【04:00】美元指數升0.51% 金價油價跌1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收報99.52，升0.51%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報144.32，升1.04%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報60.89美元，跌0.64美元或1.04%。倫敦布蘭特期油收報64.09美元，跌0.65美元或1.00%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,306.6美元，跌35.35美元或1.06%。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

【03:20】恒指夜期收報23,328點 低水54點

恒指夜市期指收報23,328點，升50點，較恒指收市23,381點，低水54點，成交13,194張。

【02:12】Nvidia升幅維持逾3%

指最新報42,317點，升714點或1.72%；納指最新報19,192點，升455點或2.43%；標普500指數報5,920點，升117點或2.02%。其中Tesla現升6.80%、Nvidia暫升3.12%。另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股現跌15.64%。

【00:17】拼多多美股跌幅一度收窄

道指最新報42,227點，升624點或1.50%；納指最新報19,151點，升414點或2.21%；標普500指數報5,905點，升102點或1.77%。

其中Tesla現升5.54%。將於周三收盤後公布季績的Nvidia暫升3.10%。另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股暫跌13.87%。

2025年2月11日，圖為中國電商品牌Temu的標誌。（Reuters）

本港時間5月27日

【22:50】拼多多美股跌逾15%

截至本港晚上10時50分，道指報42,132點，升529點或1.27%；納指最新報19,108點，升371點或1.98%；標普500指數報5,895點，升92點或1.60%。

多隻重磅科技股上揚，其中Tesla現升4.81%。將於周三收盤後公布季績的Nvidia暫升3.09%。

另外，Temu母公司拼多多首季營收未達市場預期，拼多多美股暫跌逾15%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【22:45】油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.80美元，跌0.73美元1.19%；倫敦布蘭特期油每桶報63.42美元，跌0.70美元或1.09%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報109,293.76美元、24小時內變化不大。