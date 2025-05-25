新股集資額逾760億元增逾7倍 陳茂波：反映環球投資者對香港信心
撰文：潘耀昇
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本港新股集資額今年至今超過760億元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。財政司司長陳茂波今天（25日）表示，從港股出色表現，到更多的海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心。他說政府將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，令香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更突顯
料航運等行業公司有機會陸續遷冊本港
陳茂波在網誌表示環球市場持續波動，最近美國主權信貸評級被下調觸發美債孳息急升，市場再次關注美元資產的穩定性和分散風險的需要，在外圍環景充滿不確定之際，國家始終保持高水平對外開放，為國際投資者提供可預期的穩定環境。他說政府正致力提升香港作為企業設立國際總部首選地的優勢，隨著有關公司遷冊的條例生效，已有國際大型保險公司響應遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。
香港金融體系足以抵禦外圍風險和衝擊
陳茂波說在複雜多變的地緣政經格局下，會繼續守護好香港金融市場的安全，形容在政府、監管機構和業界多年的努力下，香港的金融體系建立強大的緩衝和韌性，足以抵禦各種外圍風險和衝擊。
反駁有評級機構看淡內地經濟
他說過去曾有評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀況，並給出負面評價，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似評價，「但客觀事實和數據證明，內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進」，國家亦有充足的政策空間和政策工具，應對和化解各種風險挑戰，形容在目前地緣政治的挑戰下，與內地加強聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。
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