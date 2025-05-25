新股集資額逾760億元增逾7倍　陳茂波：反映環球投資者對香港信心

本港新股集資額今年至今超過760億元，較去年同期增加超過七倍，並已達到去年全年新股集資總額接近九成。財政司司長陳茂波今天（25日）表示，從港股出色表現，到更多的海內外公司在香港設立國際總部、研發中心和區域辦事處，都反映環球投資者和企業對香港的信心。他說政府將繼續靈活應變，在鞏固與傳統市場聯繫的同時，積極開拓全球南方等新興市場，令香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色更突顯



財政司司長陳茂波上周在港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)的亞洲金屬研討會2025上致辭。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波上周出席寧德時代新能源科技股份有限公司上市儀式。（陳茂波網誌）

料航運等行業公司有機會陸續遷冊本港

陳茂波在網誌表示環球市場持續波動，最近美國主權信貸評級被下調觸發美債孳息急升，市場再次關注美元資產的穩定性和分散風險的需要，在外圍環景充滿不確定之際，國家始終保持高水平對外開放，為國際投資者提供可預期的穩定環境。他說政府正致力提升香港作為企業設立國際總部首選地的優勢，隨著有關公司遷冊的條例生效，已有國際大型保險公司響應遷冊到香港，市場估計航運等其他行業的公司亦有機會陸續遷冊本港。

財政司司長陳茂波上周出席由香港投資管理有限公司舉辦的首屆國際耐心資本論壇。（陳茂波網誌）

香港金融體系足以抵禦外圍風險和衝擊

陳茂波說在複雜多變的地緣政經格局下，會繼續守護好香港金融市場的安全，形容在政府、監管機構和業界多年的努力下，香港的金融體系建立強大的緩衝和韌性，足以抵禦各種外圍風險和衝擊。

財政司司長陳茂波。（陳茂波facebook）

反駁有評級機構看淡內地經濟

他說過去曾有評級機構憂慮甚至看淡內地的經濟和地方財政狀況，並給出負面評價，又以香港與內地經貿關係緊密為由，對香港的信貸級別作出類似評價，「但客觀事實和數據證明，內地經濟在全球不確定的環境中，依然穩中有進」，國家亦有充足的政策空間和政策工具，應對和化解各種風險挑戰，形容在目前地緣政治的挑戰下，與內地加強聯繫，是香港長遠發展的巨大優勢。