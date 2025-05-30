鴻騰精密(6088) 營銷　受惠AI伺服器強勁增長｜彭偉新

鴻騰精密科技的母公司為全球知名的電子產品代工商鴻海精密工業股份有限公司，與蘋果、索尼、華為等多家知名企業建立了長期合作關係，負責替其產品進行組裝和生產。鴻騰精密專注於高科技連接器和電子產品的設計與製造，其業務涵蓋智能手機、電腦、汽車及AI伺服器等領域。集團在短期內將大幅受惠於AI伺服器需求的增長和汽車業務的快速擴張。特別是在新能源汽車市場快速增長的情況下，集團將顯著受益。報告指出，隨著各國政府推動環保政策，電動車的市場接受度不斷提高，使得鴻騰精密的產品在這一領域獲得更多機會。預計到2025年，集團在汽車業務的收入將增長15%。此外，集團在高壓連接器和智能駕駛技術方面的投入，將使其在競爭中脫穎而出。



另外，隨著5G技術的推廣和消費電子產品的持續升級，鴻騰精密的產品將迎來更大的市場需求。AI伺服器的需求持續增長，帶動相關解決方案的需求上升。隨著企業對數據處理能力的需求增加，AI伺服器的市場需求將持續上升。尤其是集團在高速互連技術的應用上取得了顯著進展，這將有助於提升其產品的市場佔有率。隨著數據中心需求的增長，技術創新成為集團未來增長的重要推動力。市場報告預測，AI伺服器相關產品的市場規模在未來幾年將達到數十億美元，為公司帶來顯著的收入增長。根據預測，集團2024年AI業務的收入將達到2.5億美元，並在2025年進一步增長。

鴻騰精密 (06088)於去年12月30日至今年5月29日期間的資金流狀況。（圖1）

鴻騰精密在上個交易日以2.14港元收市，全日上升0.12港元或5.94%。集團過去5年的平均Beta值為0.97，顯示系統性風險與大市同步。52周最高位曾升至4.13港元，而最低位則曾見1.58港元。以現價2.14港元計，鴻騰精密的股價較50天線低2.9%，且較200天線低29.77%，暗示股價未處於技術上偏高的位置，投資者仍可以期待股價持續反彈，而無需擔心會即時出現轉差走勢。此外，以現價2.14港元計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約為11.9倍，市場給予集團的預測市盈率為8.1倍，顯示相對較低。市場預期集團未來幾年的市盈率增長率達到0.25倍，而市賬率則為0.74倍，整體估值仍然處於偏低的水平。

鴻騰精密的機構投資者持股比率為3.72%。自去年12月30日至今年5月29日期間，股價錄得41.85%的跌幅，該期間共錄得1.94億港元的資金流入，其中大戶佔1.47億港元，散戶佔0.48億港元。大戶對散戶的資金流比率為3.1比1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至18.87%；而最低曾跌至-10.74%。截至5月29日，大戶的持股比率已回升至-0.84%，反映出資金流向的改善，有助於股價繼續反彈。

鴻騰精密股價於今年1月至2月曾升至4.13港元，後多次試頂未果而回調，並在3月時跌至1.58港元。隨後，在RSI由30以下反彈，顯示股價已出現見底走勢。若以黃金比率38.2%的反彈作為短期目標，股價有望上望2.50港元；若以較長期的持有期作目標，股價可能按整個前跌浪總跌幅的61.8%作為阻力，甚至升至3.10港元。投資者可以在2.10港元買入，目標上望2.50港元，只要股價未跌穿現時保歷加通道底部1.92港元，則可暫時不需進行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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