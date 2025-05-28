AI應用擴展加快新藥研發及新材料開發　晶泰控股可受惠｜彭偉新

晶泰控股 (2228) 專注於利用人工智能和量子物理技術，重塑藥物及材料科學的研發流程。公司提供智能化的藥物發現解決方案，涵蓋從小分子到大分子的全過程，並借助自動化實驗室提升研發效率。其業務範疇包括藥物研發、固態研究和材料科學。儘管行業競爭激烈，面對多家成熟企業的挑戰，集團仍能在行業內維持領先地位，主要受益於政府對人工智能和自動化技術的政策支持，這些政策促進了AI在醫藥和材料科學領域的應用，提升了市場需求。公司成功突破商業化門檻，營收增長明顯，進一步增強市場信心。

隨著與全球大型制藥公司持續合作，晶泰控股的業務拓展將加速。新材料市場的潛力也將為公司帶來更多機會，特別是在新能源和製藥領域的應用，進一步增強收入來源。其中，集團與輝瑞的合作專注於新冠藥物Paxlovid的研發，利用晶泰的AI技術加速藥物發現過程。這一合作顯著縮短了研發時間，提高了成功率，展示了晶泰在新藥開發中的技術實力。

從長期來看，晶泰控股憑藉其強大的技術壁壘和數據優勢，將在藥物發現和材料研發中持續領先。隨著AI技術的成熟和市場需求的上升，集團有望實現盈利轉變，並在行業中保持競爭優勢。

由於市場對創新藥物的需求強勁，根據集團之前所公佈的2024年全年數據顯示，全年營收達到2.66億元人民幣，同比增長53%。調整後的淨虧損為4.57億元人民幣，較上年同期減少0.65億元。由於擁有超過200個人工智能模型，並與多家全球頂尖製藥企業建立了合作關係，相信有助於未來幾年集團的整體收入狀況。市場預期集團於2025年至2027年總收入分別達到4.11億、7.25億及11.35億元人民幣，按年增長率分別為54.2%、76.4%及56.6%。預計集團在2028財年能轉虧為盈，而2025年至2027年的每股虧損分別為0.13元人民幣、0.06元人民幣及0.006元人民幣。

目前市場上有3位分析師對晶泰控股進行調研，市場給予的目標價為8.69港元，潛在上升空間達到80%。不過，由於股份仍未能在短期內錄得盈利，因此，暫時難以達到較高的目標水平。晶泰控股於上個交易日以4.60港元收市，全日上升0.14港元或3.14%。集團過去5年的平均Beta值為--，顯示出系統性風險高於大市。52周最高位曾見16.2港元，最低位為3.05港元。以現價4.60港元計，晶泰控股的股價較50天線低11.56%，且較200天線低46.39%，技術走勢未有高強的狀況，短期即使作出反彈亦未會帶來太大的回調壓力。

截至5月25日，晶泰控股的機構投資者持股比率為15.61%。自去年12月24日至今年5月27日期間，股價錄得8.93%的升幅，但同時錄得-10.23億港元的資金流出，其中大戶佔-6.47億港元，散戶佔-3.76億港元。大戶對散戶的資金流比率為1.7:1，顯示大戶投資者明顯佔據大部分資金流出。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至7.08%，最低跌至-14.75%，而截至5月27日為 -1.03%，反映大戶資金已開始停止拋售股份，並有機會重新買入。

股價於2月24日升至8.55港元後，當股價回調失守20天線，走勢持續回落，並跌至4月9日的低位3.85港元。隨後，股價開始回穩並逐步反彈，雖然未能大幅反彈，但仍能維持橫行並企穩在4.00港元以上水平，9天RSI也未失守30，顯示出反彈的潛力。投資者可以考慮在4.60港元水平買入，若以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價有機會向上試探5.60港元水平。暫時股價未失守4.20港元，建議繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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