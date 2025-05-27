兗礦能源(1171)將受惠煤炭價格回升　帶動盈利增長｜彭偉新

兗礦能源主要從事煤炭的開採與銷售，並涉足煤化工產品與電力生產。集團擁有多個礦區，並在澳洲擁有大型煤礦，能夠確保穩定的煤炭供應。近期，集團通過收購西北礦業顯著增強產能，並有望進一步提高市場佔有率。此外，集團持續優化成本結構以提升盈利能力。2024年，集團的整體經營狀況受到煤價下滑的拖累，收入為1,245.3億元人民幣，同比下降6.2%；煤業務收入為916.2億元人民幣，下降10.2%。然而，商業煤產量達到1.42億噸，增加1,039萬噸，顯示出產量增長的潛力。盈利方面，公司的毛利為418.3億元，同比下降17.3%。淨利潤歸屬於母公司為140.6億元，同比下降26.9%，每股收益（EPS）降至1.42元，下降27.9%。集團預計2025年的收入將增至1,304億元人民幣，每股盈利則可達到1.54元人民幣。



兗礦能源上個交易日以9.11港元收市，全日上升0.02港元或0.22%。集團過去5年的平均Beta值為0.46，顯示其系統性風險低於大市。52周最高位曾見15.462港元，最低位為7.28港元。以現價9.11港元計，兗礦能源的股價較50天線高出8.64%，且較200天線高出0.59%。這反映出兗礦能源的股價目前尚未出現顯著的技術走勢，因此短期回調壓力相對較輕。

以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約為6.3倍，市場給予集團的預測市盈率為3.1倍，較追蹤市盈率低。主要是因為市場預期集團未來的市盈率增長率將達到0.91倍，而市賬率則為0.98倍，估值仍處於較合理的水平。兗礦能源過去一年的派息比率為54.73%，而過去5年的平均值為62.88%。集團上一個財年已派發0.77元人民幣的追蹤年股息，相當於8.47厘的追蹤年股息率。市場預期集團今年全年每股將可派0.97元人民幣，相當於11.5厘的預測股息率，與過去5年的平均股息率11.84厘相若。

市場預期集團今年全年每股將可派0.97元人民幣，相當於11.5厘的預測股息率。（資料圖片）

兗礦能源的機構投資者持股比率為10.94%。自去年12月23日至今年5月26日期間，股價錄得2.33%的升幅，該期間共錄得12.74億港元的資金流入，其中大戶佔5.49億港元，散戶佔7.25億港元。大戶對散戶的資金流比率為0.8:1，反映出散戶入市的態度相對積極。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至25.98%，最低曾跌至-9.73%，顯示資金流動情況波動，但截至5月26日，已回升至20.61%，顯示出大戶投資者的資金流入強勁。

兗礦能源股價自去年10月升上12.20港元見阻力後，在9天RSI從70以上水平下跌後，股價見頂並持續回落，最低跌至4月8日的7.33港元後才見底並反彈。隨著9天RSI由30以下水平反彈並持續上升，股價昨日曾升上9.21港元，並突破整個回調走勢的38.2%反彈目標。投資者可以在9.10港元買入，上望10.30港元，該水平是整個前回調浪總跌幅的61.8%。至於短期內，股價需企穩在20天線的支持上，若失守則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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