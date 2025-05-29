特海國際(9658)股價跌至保歷加通道底　博反彈看升目標｜彭偉新

特海國際主要從事餐飲業務，專注於火鍋連鎖品牌。集團致力於提升顧客體驗和員工福利，並在全球擴張，目前在東南亞、東亞和北美等地運營，持續開設新店。儘管短期內開店速度較慢，預計到2025年新增門店數量有望達到15家，主要集中在東南亞市場。市場相信特海國際的短期利潤率會受到較大壓力，主要因為行業競爭激烈，尤其是在火鍋市場，主要競爭者如海底捞等品牌持續擴張，市場份額競爭加劇。特海國際需通過提升服務質量和顧客體驗來保持競爭優勢。不過，隨著市場擴張和品牌影響力的提升，新門店的開設將帶來可觀的收入增長，並增強顧客的忠誠度。



集團2025年第一季的營運數據顯示改善的跡象，翻枱率保持在3.9次，外賣業務的收入增長37.9%，使第一季度的總收入達到1.98億美元，同比增長5.4%。餐廳收入為1.88億美元，增長4.5%。然而，歸母淨利潤為1194萬美元，顯著低於預期，主要因為員工成本上升導致利潤率下降。集團2023年及2024年的毛利率分別為65.8%及66.9%，略有上升；同時，兩年的經營利潤率分別為4.4%及6.0%。淨利率則從2023年的3.7%降至2.8%。市場預期特海國際在2025年的營收將達8.81億美元，隨後在2026年和2027年分別達到9.80億美元和10.83億美元，年增長率穩定在11%左右。淨利潤預計將從2025年的4600萬美元增長至6600萬美元。

特海國際(09658)於去年12月27日至今年5月28日期間的資金流狀況。（圖1）

集團在上個交易日以15.82港元收市，全日上升0.4港元或2.59%。過去5年的平均Beta值為0.85，顯示系統性風險低於大市。股價在過去52周內最高曾見24.1港元，最低則為10.94港元。以現價15.82港元計，特海國際的股價較50天線低8.64%，同時亦較200天線低3.38%。這反映出股價未出現估值過高的情況，且可能已出現技術回調。因此，只要技術走勢在低位持續反彈，股價仍然有繼續上升的空間。

截至5月27日，特海國際的機構投資者持股比率為3.43%。自去年12月27日至上交易日期間，股價錄得29.06%的跌幅，但該期間並未錄得明顯的資金流出，反而錄得0.35億港元的資金流入，其中大戶佔0.15億港元，散戶佔0.21億港元（見圖1）。大戶與散戶的資金流比率為0.7:1，顯示大戶暫時仍未成為推動股份向好的主要動力。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至21.35%，而最低曾跌至-16.01%；至5月28日為21.35%。

特海國際技術分析日線股價圖。（圖2）

特海國際股價於去年8月跌至最低位10.94港元後，開始出現見底回升，尤其是9天RSI逐步從30以下反彈，開始脫離下行走勢。股價於去年12月成功升破10天線阻力後持續攀升，一度升至最高24.00港元，但隨後回落並按黃金比率38.2%及61.8%作出回調（見圖2）。股價曾跌穿61.8%回調目標，最低見14.32港元後反彈，但仍未能重返38.2%回調目標之上，並再次跌至低位15.14港元。由於股價已跌至保歷加通道底部，且9天RSI也從30的超賣水平反彈。若按去年從10.94港元升至24.10港元的升浪，38.2%回調目標為18.90港元，今次反彈有機會升至該水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定