滙豐等大行再減定期存款息　有數字銀行逆市推20厘定存優惠吸新客

拆息今日（2日）雖然有所回升，但整體仍處低位，另一方面大型銀行繼續下調定期存款利率。滙豐、恒生、渣打及中銀香港四大行近日密密下調定存息，當中滙豐將高端理財客戶3個月及6個月港元定存息，分別再度下調至0.5厘及1厘；而普通客戶也下調至0.3厘及0.8厘。

不過，也有銀行積極推出定存優惠吸客，當中以數字銀行ZA Bank（眾安銀行）的20厘優惠最為吸引，該優惠屬於推薦開戶獎賞計劃。



滙豐6個月定存息1厘已為大行中最高

滙豐今日再將卓越理財尊尚客戶3個月及6個月港元定存息，分別再下調0.2厘及0.1厘，至0.5厘及1厘，但6個月的1厘已為目前大行中最高。而滙豐One及其他客戶，也分別被下調0.2厘及0.1厘，至0.3厘及0.8厘。兩者起存額均為1萬元。

而恒生銀行3個月及6個月港元定存息，也已分別減至0.6厘及0.9厘，須透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元。

中銀香港3個月及6個月港元定存息，最高也只有0.6厘及0.9厘，需透過網上理財或手機銀行開立，適用於私人財富、中銀理財，起存額1萬元。若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，定存息會分別再低0.2厘，即分別僅有0.4厘及0.7厘。至於渣打，3個月及6個月定存息，僅有0.5厘及0.8厘，但該行有推12個月定存息1.6厘優惠。

數字銀行眾安銀行ZA Bank推出迎新優惠，。（ZA Facebook）

ZA Bank的20厘定存屬新客優惠

不過，有數字銀行則逆市推出高息定存優惠。ZA Bank宣布，由即日起至2025年6月30日，被推薦的新客戶在香港成功開立 ZA Bank 儲蓄賬戶，可享高達1,000元迎新獎賞及美股交易零佣金優惠，滿足指定條件更可享20厘港元定存年利率。

要獲得20厘定存優惠，被推薦的新客戶使用推薦人的邀請碼在香港成功開立 ZA Bank 儲蓄賬戶，並於開戶後14日內，其中一日「日終帳戶總結餘」需達1,000元或其等值。其二是部分資金需為「非存款餘額」，要進行投資操作。完成後，該名新客可獲1張年利率9.9厘的7天期港元新資金定存加息券，加上現時基礎年利率，合共為年利率10厘。以存款上限10萬元計，實際利息有191.7元。

而被推薦的新客戶若在開戶後14日內其中一日，「日終帳戶總結餘」達20萬元或其等值，同樣部分需為「非存款餘額」，可獲1張年利率19.9厘的7天期港元新資金定存加息券，加上現時基礎年利率，即合共20厘。