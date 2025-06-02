華僑銀行黃碧娟︰關稅無阻東盟機遇　料中資企業「出海」增雙位數

中美暫緩關稅戰，美國聯邦法院更禁止對等關稅措施的生效，但總統特朗普政府提出上訴，令前景仍存不確定性，當中美國對包括與東盟國家的相關貿易協議仍待推動及落實。不過，華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，中資企業「出海」東盟趨勢仍持續，而企業也由以往的「中國+1」策略，更傾向為實行「中國+N」策略，即尋覓多於一個生產基地，來分散風險。



黃碧娟表示，中資企業「出海」東盟趨勢仍持續，而企業更傾向實行「中國+N」策略。（Reuters）

企業更傾向實行「中國+N」

黃碧娟在接受《香港01》專訪時表示，中資企業透過該行出海的數目，去年錄得按年30%的增幅，預計今年仍將保持雙位數字增長趨勢。貿易戰形勢變化快，難以預測其後的情況，但廠房及供應鏈等部署對於企業來說，是屬於較為長線的計劃，不會因為此次貿易戰而有所大變動，幾乎每個國家都有被美國要求徵收對等關稅，難以單純透過轉變生產地來逃避。

而對於一些此次被美國宣佈加徵對待關稅較低的新興國家，包括印度及墨西哥等，黃碧娟就指出，對於中資企業也會存在較大的文化等落差，印度也有對外資設限。相較東盟國家例如製造業大國越南，與中國在地理及文化上均較為接近。同時，其他東盟如馬來西亞也推動高端製造業的發展，印尼則需要電商及基建，也為中資企業帶來機遇。而泰國則存在農業及金融方面的機遇。

望中國出招減低出口對經濟的拖累

黃碧娟表示，華僑銀行短期內也不會有開拓新市場的計劃，但仍然會增加現有市場包括東盟的投放。該行此前承諾由2024年至2026年投資15億港元在大中華地區，用於科技建設，包括數據及AI應用、標準化平台等，她預料，今年底會完成50%投資。

黃碧娟望低息環境，可為本港樓市帶來支持。﹙資料圖片﹚

對於中國市場前景，黃碧娟表示，考慮到關稅影響，該行近日將中國今年GDP 增長預期，由原先的4.8%下調至4.6%，期望政府繼續出台政策支持經濟及內需，減低出口對經濟的拖累影響。但她仍看好中國長遠的發展機遇，其人口及經濟發展已具備一定規模，年初更出現的DeepSeek國產大模型，預計在人工智能等發展方面，仍存機遇及會出現好的產品。

樓市走勢仍視乎供需

對於香港前景，黃碧娟表示，香港和新加坡各存優勢，例如香港股市規模大於新加坡，而新加坡匯市規模龐大。而關鍵是如何去轉型，例如香港可以更多聯動內地城市，捕抓相關機遇，舉辦大型會議及娛樂等盛事活動，另外還需要在人工智能方面，繼續推動發展。

息口及樓市方面，她預計，美息今年下半年有下調2至3次的機會，關稅政策為美國經濟帶來壓力，需要透過減息來刺激。港息走勢方面，除了視乎美息走勢，也視乎市場運作等因素。低息環境有利於經濟，對樓市也會帶來支持。但樓市走勢仍視乎供需，目前在需求端的入市信心仍待恢復，而這也視乎股市表現及財富效應。