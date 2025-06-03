美股｜道指收市升35點　日內曾跌416點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布擬將進口鋼鐵和鋁的關稅提高一倍，令美國貿易不確定性升高。但路透社指美國正尋求與各貿易夥伴在周三（4日）前就談判提出最佳方案，加上白宮指中美元首即將對話，投資者樂觀情緒升溫。美股周一（6月2日）低開，道指最多曾跌416點，但至收市倒升35點，納指則漲0.67%。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲0.53% 恒指夜期低水20點

道指收市報42,305.48點，升35.41點或0.08%；納指收報19,242.61點，升128.85點或0.67%；標普500指數收報5,935.94點，升24.35點或0.41%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.53%。其中，阿里巴巴升0.80%。

恒指夜市期指收報23,138點，升119點，較恒指收市23,157點，低水20點，成交11,843張。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

鋼鐵企業股價上漲 Meta升逾3%

受進口鋼鋁或進一步增加關稅影響，美國鋼鐵企業股價上漲，Cleveland-Cliffs 漲23.58%、Nucor升10.10%、Steel Dynamics漲10.27%。汽車製造商則股價下跌，福特汽車（Ford Motor）下跌3.95%，通用汽車（General Motors ）挫3.85%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.67%，Facebook母公司Meta 則升3.62%。不過， Google母公司Alphabet跌1.58%；Tesla因葡萄牙、丹麥和瑞典的月度銷售額下降後，股價下跌1.09%。

其他股票方面，Moderna新一代新冠疫苗獲美國批准用於65歲或以上人群，股價漲1.84%。