美股｜道指早段靠穩　 納指漲逾百點　Nvidia升逾3%

市場觀望美國與各貿易夥伴的談判進展，以及關注新的就業數據，道指周二（6月3日）早段靠穩，納指則漲逾百點。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia暫漲3.17%



圖為2025年5月13日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

截至本港時間晚上10時53分，道指報42,349點，升43點或0.10%；納指最新報19,357點，升115點或0.60%；標普500指數報5,951點，升15點或0.26%。

4月JOLTS職缺多於預期

數據方面，美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國4月份職位空缺739.1萬個，多於市場預期的710萬個，以及前值的719.2萬個。

另外，美國4月工廠訂單按月下跌3.7%，跌幅高於市場的預期的3.2%，前值為升3.4%；4月耐用品訂單終值按月跌6.3%，與初值持平，則符合市場預期。

油價：圖為2023年3月17日，美國德州的油田正開採原油。（Reuters）

油價升逾1.5% Bitcoin價格重上10.6萬美元

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶報63.72美元，升1.20美元或1.92%；倫敦布蘭特期油每桶報65.68美元，升1.05美元或1.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報106,242.31美元、24小時內約升2%。