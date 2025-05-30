通脹保持温和！　美國4月核心PCE按年2.5%　創四年多來新低

今日晚間，美聯儲最關注的通脹指標——美國4月PCE數據發布。

美國消費者在經歷了2023年初以來最強勁的支出後，於今年4月踩下了剎車，當月通脹保持温和，與經濟放緩的態勢一致。

具體來看，美國4月PCE物價指數按年2.1%，前值2.3%，低於預期的2.2%；按月0.1%，前值為0.7%，與預期保持一致。

4月核心PCE物價指數按年2.5%，創2021年3月以來新低，預期2.5%，前值由2.6%修正為2.7%；按月0.1%，預期0.1%，前值由0.00%修正為0.1%。

其中，不包含住房和能源的核心服務價格幾乎沒有變化，為五年來的最低水平。

個人支出大幅放緩，經通脹調整後的實際個人支出在3月增長0.7%之後，4月按月僅增長了0.1%。個人消費支出（PCE）按月為0.2%，前值為0.7%。

另一方面，扣除政府轉移支付，個人收入仍然保持健康增長。名義工資和薪金連續第三個月上漲0.5%。儲蓄率升至4.9%，為近一年來的最高水平。

特朗普考慮關稅B計劃

4月以來，特朗普貿易政策的不斷變化加劇了不確定性，消費者的支出意願也受到影響。

近期，隨着談判人員努力與包括中國、歐盟在內的主要夥伴達成貿易協議，特朗普政府已經撤銷或暫停了部分關稅。

儘管對商品徵收的更高關稅被推遲到7月，但大多數關稅已經實施。

中國進口商品的關稅已從145%下調至30%，直至8月中旬。

與此同時，美國內部各方對關稅的態度也是各異。

周三，美國一家法院發布了一項裁決，阻止了多項進口關稅的實施。不過，周四，聯邦上訴法院又暫時恢復了這些關稅。

在此背景下，特朗普團隊開始考慮關稅B計劃。

知情人士透露，政府正在考慮採取權宜之計，根據《1974年貿易法》一項從未使用過的條款，對全球經濟的大部分領域徵收關稅，其中包括允許在150天內徵收最高15%的關稅，以解決貿易失衡問題。

今日公布的另一項數據顯示，4月美國商品貿易逆差大幅收窄。

美國4月商品貿易逆差收縮46%，至876億美元；商品進口減少684億美元，至2761億美元；商品出口增加63億美元，至1885億美元。

關稅影響將在6月的數據中顯現

面對關稅的不確定性，美聯儲官員們未來可能會繼續維持利率不變，直到他們更加明確關稅對通脹、勞動力市場、消費者支出等的影響。

目前，經濟學家預計，關稅的負面影響可能會在6月的數據中顯現出來。

自去年12月以來，美聯儲一直按兵不動，將基準隔夜利率維持在4.25%-4.50%的區間。

CME FedWatch顯示，市場預計美聯儲下次降息將在9月，今年年內將累計降息50基點。

對於今日的這份通脹數據，「美聯儲傳聲筒」Nick Timiraos表示，需注意兩個潛在問題：

1）分析人士預計，隨着「解放日」關稅生效，5月，尤其是6月，商品價格漲幅將加快。

2）鑑於2024年年中通脹已有所降温，因此按年基數本身已不佔優勢。