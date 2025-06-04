交銀料香港下半年樓價升3%　受惠拆息下跌及人口回升

交銀國際發表最新報告，指出隨著息口回落，以及本港人口反彈等因素，有助恢復市場人士對樓市信心，並預期樓價在今年下半年回升3%。



交銀國際於報告內表示，雖然今年宏觀不確定性仍將影響香港房地產市場，但認為一些更關鍵因素正在出現轉機，有望幫助香港房地產市場穩定，尤其是住宅市場，包括人口反彈和近期利率大幅度下降，拆息下跌，有助恢復市場對房地產的信心，預計今年下半年、2026年及2027年住宅樓價分別料升3%、5%及5%。

該行又表示，無論是香港居民回流，或是政府推出人才引進計劃，人口湧入將帶來住房需求增加，並推動短期租金增長，並預期今年租金將普遍升約2%至3%。鑑於新來港人口偏好，料靠近主要商務區和重點大學地區的租金表現更為出色，相關地區全年租金按年料升逾5%。

料零售物業臨溫和租金壓力

該行指出本地以及旅客消費習慣改變後，零售市場仍面對一定挑戰，但北上出行消費趨勢漸趨穩定，部分緩解本地零售商壓力，整體租金壓力較温和。

該行又指出對寫字樓市場保持謹慎，雖然空置率有所下降，但仍居於高位，今﹑明兩年有不少大型項目落成，限制寫字樓市場反彈空間。預計在租金預期發生變化或經濟前景顯著改善前，主要中央商業區甲級寫字樓租金今年按年料跌約3%至5%。