拆息及存款息同回落　滙豐環球研究料轉租為買個案增加　支持樓市

本港銀行同業拆息持續下跌，今日（23日）更跌穿0.6厘，創下2022年6月中旬以來低位。拆息低企亦帶動H按實際供款利率下跌至1.89厘。滙豐環球研究發表報告指出，在拆息急跌下，預期轉租為買趨勢將上升。



樓價自去年9月跌幅僅0.4%

滙豐環球研究指出，同業拆息及存款利息急挫下，料將有更多轉租為買，樓市亦因而獲得支持。自2024年9月減息以來，樓價小幅下跌0.4%，相比之下，自2022年初以來樓價則累跌約27%。

該行又指出，同業拆息持續低企，加上投資者的低預期、業務基本面穩步改善，以及流動性良好，預計地產和綜合企業將繼續跑贏大市，及盈利將續獲得改善。

發展商更重視去槓桿

滙豐環球研究早前預計，若計及今明兩年聯儲局合共減息不超過0.75厘的預測，1個月拆息合理水平約為2.75厘。

該行最新指出，見到置業者正逐步回歸，因按息有向下的預期，而發展商調整銷售策略以改善利潤率，加上借貸成本下降，地產股未來數月將迎來盈利預測上調可能。同時認為發展商將更重視去槓桿化，因短期庫存水平較高，亦不會激進地定價，或適度提高價格以改善利潤率。

在眾多發展商中，新鴻基地產（0016）將是少數具盈利可見性和派息明確，而嘉里建設（0683）盈利將受惠高端住宅銷售支持，維持「買入」評級，目標價維持109.6元及22.1元。