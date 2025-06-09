海關總署稱美元計內地5月出口增4.8%　遜預期

內地公布5月份對外貿易數據，其中出口按年增長6.3%；惟以美元計算，當月出口增幅為4.8%，較預期的6%增幅低。



據海關統計，2025年前5個月，內地貨物貿易進出口總值17.94萬億元（人民幣‧下同），按年增長2.5%。其中，出口10.67萬億元，增長7.2%；進口7.27萬億元，下降3.8%。

5月份，內地貨物貿易進出口總值3.81萬億元，增長2.7%。其中，出口2.28萬億元，增長6.3%；進口1.53萬億元，下降2.1%。

當局又指出，以美元計價的貨物貿易資料顯示，5月以美元計價進口按年下降3.4%，出口按年增長4.8%。

東盟是中國的最大貿易夥伴。今年首5個月內地與東盟貿易總值為3.02萬億元人民幣，增長9.1%，佔外貿總值的16.8%。（中新社）

首5個月對東盟出口增13.5%

海關總署指出，在今年前5個月，東盟為內地第一大交易夥伴，期內與東盟貿易總值為3.02萬億元，增長9.1%，佔外貿總值的16.8%。其中，對東盟出口1.9萬億元，增長13.5%；自東盟進口1.12萬億元，增長2.3%。歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為2.3萬億元，增長2.9%，佔12.8%。其中，對歐盟出口1.57萬億元，增長7.7%；自歐盟進口7283.3億元，下降6.1%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值為1.72萬億元，下降8.1%，佔9.6%。其中，對美國出口1.27萬億元，下降8.7%；自美國進口4,475.1億元，下降6.3%。

期內內地對共建「一帶一路」國家合計進出口9.24萬億元，增長4.2%。其中，出口5.34萬億元，增長10.4%；進口3.9萬億元，下降3.2%。