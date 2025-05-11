關稅戰|中國外貿逆勢增長前4月進出口3.84萬億　企業訂單排2027年

據央視報導，儘管美國4月挑起關稅大戰，中國外貿仍展現強勁韌性。海關總署5月9日數據顯示，4月中國貨物貿易進出口總值3.84萬億元（人民幣，下同），按年增長5.6%。其中出口2.27萬億元，增長9.3%；進口1.57萬億元，增長0.8%，帶動前4個月整體外貿增長2.4%，規模創歷史同期第二高。



報導指出，中國外貿底氣來自高技術產品的強勢增長。前4個月，高技術產品出口1.52萬億元，增長7.4%，佔出口總值18.1%。其中，工業機器人出口激增58.3%，風力發電機組增長45.5%。山東省船舶和海工裝備出口額更突破160億元，同比增長逾80%。

青島一家海工企業負責人謝宛朋表示：「目前在建外貿平台及港機設備40餘台，訂單交付日期已排到2027年。」據報導，中國船舶與海工裝備出口連續4年增長，產業鏈從「建大船」向「建強鏈」轉型。

有民營企業代表表示,目前訂單已排到2027年。

民營企業持續發揮外貿主力作用。前4個月，民企進出口8.05萬億元，增長6.8%，佔中國進出口總值56.9%，對東盟、拉丁美洲、非洲進出口分別增長9.6%、7%及14.4%。

在廣東東莞，機器人產業成為「中國智造」代表。一家科技企業負責人陳鵬稱：「我們累計在全球實施了3000多個具體的機器人應用方案。」報道稱，東莞現有近4700家機器人生產企業，產品出口覆蓋亞洲、歐洲及美洲。

2025世界人形機械人運動會，將於8月15日至17日在國家體育場和國家速滑館舉辦。（央視新聞）

政策紅利與市場多元化抵銷關稅衝擊

北京师范大学教授萬喆分析指，中國通過市場多元化布局分散對美依賴，對美出口占比已降至15%以下，而東盟、非洲等新興市場貢獻逾60%增量。此外，政策組合拳為企業減負增效，加上技術升級與供應鏈調整，有效抵銷關稅負面影響。

報導提到，海南一家食品企業通過東南亞椰林種植基地保障原料供應，今年前4個月進口額同比增長80%。企業負責人黃良導表示，產品已覆蓋全國31個省市，「合作終端網點30萬家，同比增長22.5%」。

海關總署統計分析司司長呂大良強調，中國外貿延續平穩增長態勢，展現較強韌性。儘管全球貿易環境複雜，中國透過產業升級與制度型開放，正加速在全球供應鏈的角色重構。