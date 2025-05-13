關稅戰｜王文濤：中美共識助彌合分歧　中方將全力為外貿企業紓困

中國商務部部長王文濤5月12日主持召開外貿企業圓桌會。12家外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家參會，就當前外貿形勢、支持外貿企業發展等議題進行交流。



圖為2025年5月12日，中國商務部部長王文濤主持召開外貿企業圓桌會。12家外貿企業、6家進出口商會代表及中國宏觀經濟研究院有關專家參會，就當前外貿形勢、支持外貿企業發展等議題進行交流。（中國商務部圖片）

稱外貿形勢複雜嚴峻 但中國展現較強韌性

王文濤表示，黨中央高度重視外貿工作。今年以來，外部衝擊影響加大，外貿形勢非常複雜嚴峻，但中國外貿運行總體平穩，展現出較強韌性。面對美方無端對中方產品全面加徵高額關稅的行為，中方堅決採取反制措施，維護了自身利益和國際公平正義。

他指出，中美經貿高層會談近日達成重要共識，並取得實質性進展，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。下一步，商務部將認真貫徹落實黨中央決策部署，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，立足商務工作「三個重要」定位，會同相關部門，全力為外貿企業紓困解難，提供更多支持，幫助外貿企業開拓市場，促進外貿穩定發展。