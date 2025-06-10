人民日報頭版刊文　任正非回應芯片被「警告」：誇大了華為的成績

內地官媒《人民日報》頭版對話華為創始人任正非，談及華為的昇騰芯片被「警告」使用風險，任正非回應稱，中國做芯片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。



美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。我們單芯片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況。



關鍵培養人才梯隊 中國發展AI優勢多

任正非續指，軟件是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、程式碼，一些尖端的算子、演算法壘起來的，沒有阻擋索。困難在我們的教育培育、人才梯隊的建設。中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步。

任正非表示，人工智能也許是人類社會最後一次技術革命，當然可能還有能源的核聚變。人工智能發展要經歷數十年、數百年。不要擔心，中國也有很多優勢，有數億青少年，他們是國家的未來。

且人工智能在技術上的要害，是要有充足的電力、發達的信息網絡。發展人工智能要有電力保障，中國的發電、電網傳輸都是非常好的，通信網絡是世界最發達的，東數西算的理想是可能實現的。

芯片問題，則必要擔心，用疊加和集群等方法，計算結果上與最先進水平是相當的。軟件方面，將來是千百種開源軟件滿足整個社會需要。

不在意褒貶 在乎做好自己

談及華為的外部評價，任正非表示﹕「說我們好，我們壓力也很大。罵我們一點，我們會更清醒一點。我們做的是商品，人們使用就會有批評，這是正常的。我們允許人家罵。只要講真話，即使是批評，我們也支持。讚聲與罵聲，都不要在意，而要在乎自己能不能做好。把自己做好，就沒有問題。」