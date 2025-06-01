大灣區車展｜華為余承東暗諷小米　雷軍借「假莫言名言」隔空反擊

2025粵港澳大灣區車展於5月31日在深圳開幕之際，華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東在論壇上的一番發言引發網絡熱議。



他在演講中疑似針對小米汽車展開「不點名評論」，引發小米高層隔空應戰，甚至演變為品牌間的輿論對峙。而「詆毀，本身就是一種仰望」更引起網民討論，該語錄是否真為作家莫言所言。



5月31日，余承東在「2025未來汽車先行者大會」上發表講話時提到：「大家看到，我們從其他行業來的，這個公司只做一款車，就賣爆了，雖然他的產品可能不是那麼好，但是都已經能賣得很爆啊，無論他的質量，甚至他的這個智駕能力都很……就因為他有強大的品牌能力、流量能力。」

他指：「就是今年新媒體，這個互聯網社交網絡時代，強大的營銷能力、強大的品牌能力。所以他的一個產品哐就能打爆。我們做的產品，你做得比他還好，質量好、體驗好、性能好，各方面都好，你還賣不過他，你甚至還賣不過他的零頭，這就是在今天這個時代，沒辦法。」

余承東在車展論壇暗諷小米只靠營銷。

此番發言隨即引起外界熱議。當晚，小米集團總裁盧偉冰在微博發文回應：「不論是SU7的賣爆，還是YU7獲得比SU7更高的關注和期待，都是以強大的產品力為基礎。本着『十倍投入做一輛好車』的決心，獲得千萬網友的嚴選而勝出！還是那句話，小米汽車的成功，是小米價值觀，小米模式，和小米方法論的成功！莫言說：詆毀，本身就是一種仰望。」

今日（6月1日），小米創辦人雷軍亦在微博發文，並配上一張小米SU7與YU7的交付與量產情況海報，寫道：「2025年5月小米SU7交付量超28,000台。我們正在全力為小米YU7大規模量產做準備，預計7月份量產。」

引發關注的是，雷軍的原文中亦引用了同一句話：「詆毀，本身就是一種仰望。」不少網民認為這是在正面回應余承東的講話，雙方隔空交鋒意味濃厚。

不過這句引起熱議的「名言」很快遭到輿論質疑。有網民指出，該語錄在莫言本人的公開微博與講話中並無出現記錄，也未見於其書籍或公開訪談。事實上，莫言本人早在今年5月於其公眾號上發文「打假」，澄清多句網傳語錄皆非出自他本人，包括「你若安好，便是晴天」等。

6月1日中午，雷軍已悄然修改該則微博，刪除了「詆毀，本身就是一種仰望」一句，僅保留小米汽車交付與量產進度相關內容與圖片。

目前，事件仍在網絡發酵中。網民熱議：



「當開始瘋狂拉踩的時候，就是急了的時候」



「華為余大嘴的流量不比小米雷軍差吧，而且不還找劉亦菲代言了，反對流量為王找劉亦菲幹什麼」



「華為智駕我從來沒刷到過事故，小米能做到0事故嗎？」



「根基淺的東西不能買，任何新產品最好都觀望一下，特別是與生命安全相關的產品，看看是不是事故多，事故嚴重」



「小米行銷天下第一」



隨著中國汽車產業進入智能化與流量主導的競爭階段，企業「產品力」與「品牌話語權」之爭已不單只是技術與性能的較量，亦在更深層地體現在互聯網企業與傳統製造業文化在語境與敘事方式上的分野。