粵港澳大灣區車展深圳開幕　華為打造百萬級AI豪車尊界S800極吸睛

在2025粵港澳大灣區車展，尊界S800 正式亮相。



5月31日，2025粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心（寶安）盛大開幕。作為汽車產業技術趨勢的風向標，粵港澳大灣區車展車企巨頭雲集，再加上重磅新車亮相和明星大佬助陣，讓這場汽車界的年度盛事受到全民關注。

今年有超過100家汽車品牌參展，展示1000餘款新車。根據官方表示，這屆車展的首日觀眾高達18.3萬人次，創下歷史新高。我們也於5月31日前往車展現場，感受首日的熱鬧氣氛。隨著人群一直往裡面走，便是最熱鬧的2號館「鴻蒙智行館」。入館後，大家又相繼前往同一個展區，直奔本屆車展的流量王。

2025粵港澳大灣區車展在深圳國際會展中心（寶安）盛大開幕。（ShenzhenLOOK授權使用）

最熱鬧的2號館「鴻蒙智行館」。（ShenzhenLOOK授權使用）

聚焦百萬豪車「尊界S800」

尊界S800作為華為與江淮汽車聯合打造的首款超豪華智慧轎車（售價70.8萬-101.8萬元，人民幣，下同），自亮相以來備受市場關注與期待。尊界S800作為一輛百萬級豪車，到底會豪華、智能到何種程度……種種好奇，都讓人們匯聚於此，等候與尊界S800的近距離相見。

儘管在最新的發表會上，大家已經知悉了尊界S800的外觀，但站在實車面前，還是被近5.5米的車長震撼到了。此外，大餅式輪圈、大溜背的造型設計，都讓這輛轎車看起來更優雅奢華。同樣大膽創新的，還有車身的雙拼色設計。在尊界展區，共有四種主題配色正在展出，其中距離觀眾最近的「凌雲墨白」配色，採用銀白雙拼，整體視覺既純淨又富有未來感。從不同角度看過去，銀色車身部分仍呈現出絲綢般的光澤。

華為與江淮汽車聯合打造的首款超豪華智能轎車「尊界S800」（ShenzhenLOOK授權使用）

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儘管在明亮的環境下，尊界S800的燈光設計也吸引了不少人圍觀。前臉「縱橫星瀚」大燈搭配繁星點綴，尾燈則融入「星雲畫卷」元素，如銀河流動，猜測到了夜間點亮時，將更具科幻氛圍。燈光的細節，還隱藏在門把手內部。嵌入式星河燈效，開門時星光環繞，寓意「手攬日月摘星」，儀式感十足。

進入車內，尊界S800的豪華配置則更是應接不暇。進口小牛皮帶來的細膩觸感、天然胡桃木和白鋼琴漆木飾板的光滑、鑽切水晶按鍵、冷暖杯托……幾經考究的精心設計，讓車內流淌著自然的雅緻氛圍。為了打造寬適後排，這裡亦經過了悉心佈置。從鋪設純天然羊毛地毯到可調式頭枕與腿託的零重力座椅，近150° 躺角，帶來全方位愜意舒展。結合星空頂與氛圍燈，營造沉浸式豪華體驗。

更多尊享設計：

○ 一鍵全黑模式，隔絕外界幹擾

○ 多功能折疊桌，兼具商務辦公&休憩化妝

○ 四個座位· 獨享影音與溫控系統

○ 40 吋投影巨幕，也是前後軟隔屏風



這次粵港澳車展，鴻蒙智行首次以「全生態、全家族」形式參展，問界、智界、享界、尊界四大品牌全系車型在此集結。沉浸式感受完尊界S800，還可在展區打卡其它車型。從20萬到100萬，從顏值擔任到六邊形戰士，鴻蒙智行家族致力於滿足不同人群需求。

今年，首度包辦2號展館的「鴻蒙智行館」，也聚集了寧德時代、極狐、奇瑞、江淮等生態夥伴共同參展，展現智慧化創新生態。

本屆車展持續至6月8號，不妨到現場看前衛新車，感受科技美學。

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