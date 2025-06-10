Labubu成內銀吸客神器　存5萬人幣即獲贈　遭監管機構叫停

泡泡瑪特（9992）旗下皇牌﹑兼獲韓國女團BLACKPINK的Lisa加持的人氣玩偶Labubu，紅遍全球。內地銀行平安銀行亦借助Labubu吸引新客戶；於內地多個城市推出定期存款優惠計劃，新客戶將5萬元人民幣存入該行3個月，便可以獲贈。不過據《彭博》報道，有關存款優惠計劃已遭金融監管機構叫停。



Blackpink成員Lisa也對Labubu愛不釋手。（ig@lalalalisa_m）

BLACKPINK LISA有無數LABUBU珍藏。（IG：@lalalalisa_m）

平安銀行近期在全國多地支行推出的一項面向「純新客戶」（之前未開立/銷戶滿一年）的定期存款促銷活動。新客戶開立儲蓄卡後，存入超過5萬元人民幣，存款期為3至6個月起，可獲Labubu系列盲盒（1.0、2.0）。若同時辦理信用卡，即可獲得3.0版盲盒。該行更表示，該行通過正規管道採購，保證正品。

不過報道引述知情人士透露，浙江監管局已要求立即暫停所有涉及不合規吸收存款行為的產品，並下架相關宣傳材料，目前尚不清楚其他地方監管局是否發布了類似的指導意見。

贈送禮物推高銀行成本

報道指出浙江監管局未立即回應尋求評論的請求。至於平安銀行則表示，有關活動最初是由當地一家分行發起的一個小規模項目，並拒絕進一步評論。

報道又引述知情人士表示，這種贈送禮物的做法，如贈送大米或小家電等免費物品，以及互聯網平台會員資格等電子禮物，被認為會推高銀行成本並損害其利潤率。

平安銀行母公司平保。（視覺中國）

內地規定不容許以不正當手段吸存

中國在2018年的一項規則中要求，商業銀行不得通過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。