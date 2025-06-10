兩年前曾無人問津 LABUBU限量雕塑公仔蘇富比拍賣逾20萬高價成交

【藝術新聞/拍賣/pop mart/ labubu】龍家昇創作的Labubu熱潮持續不退，與Pop Mart聯名推出的潮玩產品屢次斷貨，全球粉絲爭相搶購。近年在街頭巷尾，常見市民將Labubu公仔別在背包上，成為潮流標誌之一。



最近，一套名為《三博士LABUBU系列：勿聽，勿視，勿言》三件裝雕塑於香港蘇富比拍賣會上亮相，最終以20.32萬港元高價成交，遠超最高估價8萬港元，為估價2.5倍以上。



《三博士LABUBU系列：勿聽，勿視，勿言》雕塑（蘇富比）

這套《三博士LABUBU系列：勿聽，勿視，勿言》雕塑，靈感來自儒家經典《論語》中「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」思想。龍家昇以三隻分別捂住耳朵、遮住眼睛、摀著嘴巴的Labubu形象，將東方傳統智慧與現代潮玩設計結合。三隻小怪物咧嘴而笑，露出鋸齒狀牙齒，造型生動逗趣，令人忍俊不禁。

該作品於2017年由香港玩具工作室How2Work製作，全球限量120套，本次拍賣為第62號作品。相關資料顯示，這套雕塑早於2023年曾在蘇富比拍賣，當時估價為3萬港元，但未能成交。僅兩年時間，其市場價值大幅提升，反映Labubu系列在藝術品市場上升值潛力。

龍家昇Labubu畫作《激動塑料》（佳士得）

值得一提的是，這並非Labubu作品最高拍賣紀錄。今年3月，在佳士得香港拍賣會上，龍家昇Labubu畫作《激動塑料》以78萬港元成交，刷新個人紀錄。

出生在香港的藝術家龍家昇（Kasing Lung）於2015年創造了系列故事The Monsters，2019年他與泡泡瑪特簽約合作，推出The Monsters盲盒公仔。其中長相古靈精怪的Labubu大受歡迎。（Instagram/ kasinglung）

龍家昇1972年出生於香港，7歲時隨家人移居荷蘭。他曾表示，Labubu創作靈感部分來自歐洲童年生活，如北歐精靈繪本，同時亦融合中國民間傳說中山精與妖怪等元素。

BLACKPINK LISA有無數LABUBU珍藏。（IG：@lalalalisa_m）

Labubu最初是The Monsters系列中一員，以「中西合璧」為特色，重視角色故事與個性塑造。2019年，龍家昇與泡泡瑪特（Pop Mart）簽訂獨家授權協議，Labubu透過盲盒形式進入大眾市場。包括韓國女子音樂組合BLACKPINK成員Lisa等國際知名明星對Labubu的喜愛，進一步帶動全球搶購熱潮，也令二手市場價格持續攀升。