LABUBU掀熱潮成世界頂流　創作者來自香港　打造中國IP出海樣板

毛茸茸的身體、尖尖的耳朵、咧嘴露出九顆牙齒的笑容，這隻來自北歐森林的小精靈LABUBU，已從中國潮玩圈走向全球街頭，成為爆款級文化符號。



據內媒報道，LABUBU是泡泡瑪特（POP MART）旗下潮玩IP「THE MONSTERS 精靈天團」中的角色，以「調皮搗蛋但內心善良」的設定在市場上迅速爆紅。2024年，其所屬系列為公司創收達30.4億元人民幣，同比增長726.6%，更超越經典IP「MOLLY」，成為最賺錢角色，成功推動泡泡瑪特（POP MART）股價突破3300億港元。



在成都IFS門店，店員接受內媒訪問時指出，第三代與可樂款LABUBU已經長期缺貨；而在二手市場，新品最高叫價逾千元人民幣，普通款亦普遍溢價1至2倍。

LABUBU的魅力不止於中國市場。在美國、泰國、英國等地，LABUBU同樣收穫大量粉絲支持，甚至出現「一娃難求」的現象。2024年，泡泡瑪特（POP MART）海外及港澳台業務營收達50.7億元，同比增長375.2%。今年4月25日，泡泡瑪特（POP MART）App因LABUBU 3.0系列發售登頂美國App Store購物榜。據內媒報道，有英國顧客因搶購而大打出手，泡泡瑪特（POP MART）最終被迫暫停英國16家門店的LABUBU銷售。

《中國潮玩與動漫產業發展報告（2024）》預計，到2026年，中國潮玩市場規模將達1101億元人民幣。LABUBU正是其中最具代表性的爆款之一。

LABUBU的走紅，除靠其獨特設計外，明星效應及全球化營銷功不可沒。泰國華裔青年、南京大學博士韓冰接受內媒採訪時表示，LABUBU結合了「可愛又怪異」的視覺語言，讓其從眾多潮玩中脫穎而出。而從歐美天后Rihanna機場街拍、碧咸的社交媒體貼文，再到泰國政府授予LABUBU「神奇泰國體驗官」稱號，並與泰國藝術家、國際品牌如Vans推出聯名款。皆為其IP注入強大話題性與國際文化認可。

據內媒分析，泡泡瑪特（POP MART）為推動LABUBU「出海」，不僅在設計上強調跨文化融合，亦與藝術家、國際品牌合作推出限定款，包括與泰國藝術家聯名及與Vans推出聯名鞋款等。這些全球化行銷手法，成功打造一套由頂流明星、亞文化KOL到基層消費者的「穿透式推廣體系」。

這波熱潮同時也帶動泡泡瑪特（POP MART）市值飆升。據報道，截至6月5日，泡泡瑪特（POP MART）收市價為243.8港元，年內累積漲幅超過160%，總市值逼近3300億港元。2024年全年營收達130.4億元，同比增長逾106%，而海外及港澳台地區營收更大增至50.7億元，按年增長375.2%。

在LABUBU粉絲眼中，這不只是玩具，而是情緒出口與時尚符號。據內媒報道，新西蘭華人方靜曾通宵排隊只為購買新品，「工作壓力大的時候，看看這些『丑萌』玩偶真的很解壓」。在美國蒙特利公園市，華裔女副市長楊安立甚至會帶著LABUBU出席棒球比賽與朋友聚會，她說：「收藏玩偶不是孩子的專利，很多成年人也會像孩子一樣喜歡。」

華裔女副市長楊安立甚至會帶著LABUBU出席棒球比賽。（圖源：中國僑網引自美國《世界日報》）

韓冰亦表示，盲盒形式的販售方式為LABUBU注入了強烈的情緒價值：「以盲盒形式銷售，購買者在打開盒子前不知道會抽中哪一款，這種未知與驚喜激發了重複購買與交換的慾望。」

此外，LABUBU背後的創作故事亦引發話題。據悉，LABUBU的創作者為中國香港出生的藝術家龍家升。他早年留學荷蘭，因語言障礙而開始接觸歐洲神怪繪本與少年文學，並以北歐精靈為靈感創作出這個角色。2019年，泡泡瑪特（POP MART）獲得商業授權，將LABUBU打造成盲盒產品，自此迅速爆紅。

LABUBU的創作者為中國香港出生的藝術家龍家升。

不過，現象級IP的快速崛起也帶來副作用。據悉，目前LABUBU在二手市場炒價極高，部份新品甚至被炒至原價十倍以上，黃牛炒作與仿冒品氾濫的問題亦日益嚴重。泡泡瑪特（POP MART）能否將LABUBU從「現象級爆款」推向「全球化經典」，仍需面對這些挑戰。但不可否認的是，這隻來自中國的「邪魅精靈」，已悄然成為潮流文化的一部份，並為中國品牌出海提供了重要樣板。

中國社科院與中國動畫學會共同發布的《中國潮玩與動漫產業發展報告（2024）》預測，中國潮玩市場規模將於2026年達到1101億元人民幣，消費者對精神層次產品的需求持續提升。本土IP的出海之路方興未艾，泡泡瑪特（POP MART）之後，市場正期待下一個具備全球影響力的「LABUBU」。