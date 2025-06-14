David Webb獲頒英國MBE勳章　表彰27年來致力提升港企業管治水平

知名股評人兼財經網站Webb-site創辦人David Webb獲英國政府頒授大英帝國員佐勳章 （MBE），以表彰其過去27年來在香港為提升企業管治做出的努力。



英國公布英王查理斯三世壽辰授勳名單，其中David Webb獲頒授大英帝國員佐勳章 （MBE）。David Webb今日（14日）在個人網站發文提及上述消息，他指英國當局對香港事務持續關注，而自己則對獲得上述榮譽深感榮幸；又表示對其本人而言，最重要的是香港及其他地方的民眾如何看待其工作。

David Webb還表示，過去幾個月自己逐漸淡出公眾視線，準備生命中最後一場搏鬥，過程中許多人給予的敬意讓他深受感動。他認為上述這項榮譽對他的家人來說也意義重大，因為他們一路以來給予莫大支持，最後寄語讀者「Carpe diem（拉丁語，意為把握今朝）, and Ga Yau（加油）! 」

David Webb於Webb-site宣布獲英國政府授勳消息。

一直致力提升港企業管治水平

長久以來David Webb一直致力提升香港企業的管治水平，以及小股東權益。在上月於香港出席公開活動時表示，始終致力於提升公司信息的披露透明度，但也從來都呼籲小股東自己做功課，不要去期待市場告訴你，哪隻股票值得買 ，不要依賴監管機構去規避風險，而需自己觀察思考。

而對於監管機構，他也表示，其實不必試圖去起訴，所謂的操縱股價，而應該從內部去反思考治理的弊端，包括公司、詐欺、隱藏貸款、關聯交易等，一切有可能將資金從公司竊取的行為。

David Webb於今年5月時，在香港出席公開活動。（資料圖片）

股壇馳騁多年David Webb早年對外宣布患上癌症，並於今年初預告病情並不樂觀，餘下生命恐「僅以月計」。

在今年2月時，他宣布將逐步結束營運多年的Webb-site網站，並已完成截至今年3月底所有香港上市公司董事及顧問資料庫的更新，會將這套涵蓋香港上市公司數十年管治理記錄的資料庫，上傳至公共儲存庫。

David Webb一直關注香港企業管治水平。（資料圖片）

稱香港永遠不死

他早前接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，香港永遠不會死，又指出當年是被香港的經濟活力和低稅制吸引而留下來成為香港人，這些至今仍是香港的特點