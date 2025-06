David Webb手上22隻港股加配偶名　上周增持呢隻股　今日飇近兩成

人稱香港「股壇長毛」的David Webb早前向外宣布患癌,今年初預告病情並不樂觀,餘下生命恐「僅以月 計」。其馳騁股壇數十載,買入不少估值低殘的中小型股,據聯交所披露權益,他現持有28家港股超過5%。

而披露易最新資料顯示,這些股份不少新近公布「所控制的法團的權益」變動,所屬David Webb旗下兩間控股公司「PREFERABLE SITUATION ASSETS LIMITED」及「MEMBER ONE LIMITED」均增加其配偶WEBB KAREN ANNE的名字,補充資料顯示為「所控制公司的股份目前均為共同持有﹙The shares of the controlled corporations are now jointly held.﹚」。

上述變動涉及22間上市公司。分別為利民實業(0229)、包浩斯(0483)、同得仕(0518)、國際家居零售(1373)、獅子山集團(1127)、盈利時(6838)、碧瑤綠色集團(1397)、美亨實業(1897)、雅視光學(1120)、震雄集團(0057)、經濟日報(0423)、黛麗斯國際(0333)、龍記集團(0255)、互太紡織(1382)、亞倫國際集團(0684)、佐丹奴國際(0709)、信星鞋業(1170)安樂工程(1977)、富士高實業(0927)、新興光學(0125)、明輝國際(3828)、時計寶(2033)。

此外,披露易又顯示,David Webb於5月28日增持包浩斯(0483)10.4萬股,平均價0.1680元,持股量由7.98%增至8.01%。包浩斯今日﹙6月3日﹚漲18.4%,報0.2元,惟成交金額只有2.23萬元。