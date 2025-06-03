David Webb手上22隻港股加配偶名　上周增持呢隻股　今日飇近兩成

人稱香港「股壇長毛」的David Webb早前向外宣布患癌，今年初預告病情並不樂觀，餘下生命恐「僅以月 計」。其馳騁股壇數十載，買入不少估值低殘的中小型股，據聯交所披露權益，他現持有28家港股超過5%。

而披露易最新資料顯示，這些股份不少新近公布「所控制的法團的權益」變動，所屬David Webb旗下兩間控股公司「PREFERABLE SITUATION ASSETS LIMITED」及「MEMBER ONE LIMITED」均增加其配偶WEBB KAREN ANNE的名字，補充資料顯示為「所控制公司的股份目前均為共同持有﹙The shares of the controlled corporations are now jointly held.﹚」。

上述變動涉及22間上市公司。分別為利民實業（0229）、包浩斯（0483）、同得仕（0518）、國際家居零售（1373）、獅子山集團（1127）、盈利時（6838）、碧瑤綠色集團（1397）、美亨實業（1897）、雅視光學（1120）、震雄集團（0057）、經濟日報（0423）、黛麗斯國際（0333）、龍記集團（0255）、互太紡織（1382）、亞倫國際集團（0684）、佐丹奴國際（0709）、信星鞋業（1170）安樂工程（1977）、富士高實業（0927）、新興光學（0125）、明輝國際（3828）、時計寶（2033）。

此外，披露易又顯示，David Webb於5月28日增持包浩斯（0483）10.4萬股，平均價0.1680元，持股量由7.98%增至8.01%。包浩斯今日﹙6月3日﹚漲18.4%，報0.2元，惟成交金額只有2.23萬元。