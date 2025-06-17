本港失業率升至3.5%　多6400人失業　建造業等3行業升幅明顯

政府統計處公布，本港3月至5月經季節性調整失業率升至3.5%，較2月至4月失業率3.4%，升0.1個百分點，失業人數13.58萬，多6,400人。



就業不足率由1.3%升至1.4%，就業不足人數亦由4.76萬人上升至5.36萬人，增加約6,000人。



勞工及福利局局長孫玉菡指，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情況。(資料圖片)

與2025年2月至4月比較，在2025年3月至5月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中建造業，零售業和地產業有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於建造業和運輸業。

總就業人數由2025年2月至4月的367.71萬人，下跌至2025年3月至5月的366.47萬人，減少約12,400人。同期的總勞動人口亦由380.65萬人下跌至380.05萬人，減少約6,000人。

政府統計處公布，本港3月至5月經季節性調整失業率升至3.5%，較2月至4月失業率3.4%，升0.1個百分點。（資料圖片/鄧宇詩攝）

未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場

勞工及福利局局長孫玉菡指，在外圍環境持續存在不確定性，以及市民和旅客的消費模式轉變的背景下，不同行業的調整將繼續影響新增職位的速度。此外，未來數月會有新一批畢業生和離校人士投入勞工市場，或會進一步影響整體就業情況。

然而，他續指，欣見香港經濟穩步擴張，今年實質本地生產總值增長預期為2%至3%，而且本地及外來註冊公司數目近月均創新高，反映本地及外地經營者繼續進駐香港市場。這些正面發展應會為勞工市場提供支持及維持香港經濟發展動力。