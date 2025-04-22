失業率維持3.2%　人數增1.1萬　孫玉菡：貿易摩擦或影響招聘意欲

香港今年一月至三月經季節性調整的失業率為3.2%，與上一個周期相同，就業不足率亦維持於1.1%的水平。不過，失業人數增加約1.1萬人至12.2萬。勞工及福利局局長孫玉菡表示貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲。不過，內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上特區政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。



香港今年一月至三月經季節性調整的失業率為3.2%，與上一個周期相同，就業不足率亦維持於1.1%的水平。（資料圖片/鄧宇詩攝）

政府統計處今日（22日）發表的最新勞動人口統計數字，今年1月至3月經季節性調整的失業率為3.2%，與2024年12月至2025年2月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。

今年1月至3月期間各行業的失業率變動不一，其中建造業等有相對明顯升幅。（資料圖片）

建造業、資訊及通訊業等失業率升幅相對明顯

與2024年12月至2025年2月比較，今年1月至3月期間，各行業的失業率變動不一，其中資訊及通訊業、社會工作活動業、專業及商用服務業（不包括清潔及同類活動），以及建造業有相對明顯的升幅。

失業人數增至近12.3萬 就業不足人數多2000人至逾4.2萬

失業人數由2024年12月至2025年2月的111,700人上升至2025年1月至3月的122,800人，增加約11,100人。同期的就業不足人數亦由40,700人上升至42,700人，增加約2,000人。

孫玉菡表示，貿易摩擦加劇增加外部環境不確定性，或會影響一些行業的招聘意欲，但他指內地經濟在中央政府的提振措施下繼續增長，加上特區政府持續推出各項促進經濟增長和支持企業的政策措施，預計會為勞工需求提供支持。