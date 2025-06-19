美國議息｜聯儲局維持利率不變符預期　稱前景不確定性減弱

美國聯儲局周三（6月18日）公布議息結果，一如預期宣布維持利率不變，以繼續遏抑通脹，聯邦基金利率目標區間維持在4.25厘至4.5厘，連續第四次會議按兵不動，符合市場預期。局方預料今年將減息兩次，稱對前景的不確定性已減弱，但仍然處於較高水準。



利率點陣圖顯示，19位委員中有7位認為2025年不會減息，2位預計將減息一次，8位預計將減息兩次，2位預計將減息三次。與會者指出，經濟增長放緩，失業率略有上升，通脹率也略高於三月份的預期。

不過，聯儲局將2026年及2027年各砍掉1次減息預期，使未來預期減息次數達到4次，即合共減息1厘。預計2026年利率為3.6厘，此前估計為3.4厘；預計2027年利率為3.4厘，此前估計為3.1厘；預計更長周期利率為3厘，此前估計3厘。

2017年11月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮看着鮑威爾上台發表講話。（Reuters）

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）稍後將出席記者會，預料將談及今年內減息的前景等議題。在聯儲局公布利率決策前數小時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度抨擊鮑威爾，指鮑威爾「愚蠢」、「政治化」且減息太遲。

結果公布後美股走高

議息結果公布後，美股走高。截至本港時間凌晨2時13分，道指報42321點，升106點或0.25%；納指最新報19596點，升0.4%；標普500指數報5998點，升15點或0.28%。