經絡息率指數報2.8厘　創逾兩年半新低　經絡：可減輕供樓負擔

根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，2025年5月份的經絡按揭息率指數(MMI)，即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報2.8厘，按月急跌74點子，創逾兩年半新低。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，5月份超過九成半經絡按揭新客戶選用H按計劃，而金管局於5月份四度入市，使本港銀行體系總結餘升至1,740億港元水平，熱錢湧入使HIBOR急速下跌。5月份平均一個月HIBOR報1.47厘，相比起4月份的3.65厘急跌2.18厘，使MMI跟隨大幅回落。現時按息回落，可減輕置業人士供樓負擔，對樓市有正面支持作用。

經絡按揭息率指數(MMI)，最新報2.8厘，按月急跌74點子。（經絡數據）

H按息跌至1.84厘 500萬樓每月供款減少4369元

另外今日（18日）一個月HIBOR報0.54厘，以普遍H按計劃「H＋1.3厘」計算，今日H按實際按息報1.84厘，較封頂息率3.5厘大幅減少1.66厘。假設500萬貸款額，年期30年，如以今日Ｈ按按息1.84厘計算，每月供款為18,083元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少4,369元或19.5%。

曹德明續指，近期新股市場氣氛熾熱，熱錢持續湧入本港，若果市場對港元需求持續，銀行體系總結餘維持在千億港元以上，HIBOR短期內亦有機會下試0.5厘或以下水平，料MMI將挑戰2厘或以下水平。

美5月CPI微升至2.4% 料美聯儲按兵不動

另一方面，最新5月份美國最新消費者物價指數（CPI）報2.4%，稍高於上月的2.3%，失業率則持平報4.2%，因關稅對通脹的影響仍有待觀察，曹德明認為，美聯儲即將公佈的議息結果將繼續按兵不動，相信美聯儲視乎未來數月通脹走勢，如情況可控，料下半年仍有一次減息機會。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。