當我們以信用卡消費，商戶並非即時收到款項；買賣港股「T+2」，資金需要兩個工作日後才能完成交割。現行的金融體系從交易、清算到最終交收，需要經過經紀行、銀行、中央結算所等多方參與，批次處理和淨額結算每一步都需時核對和確認，以管理風險及防止違約。然而穩定幣正在對這個百年傳統架構帶來挑戰。



穩定幣作為一種加密貨幣，卻有別於其他加密貨幣。當比特幣和以太幣會因為以色列空襲伊朗而被拋售、價格急跌，穩定幣的賣點是與某種穩定資產（例如美元）等值掛鉤。穩定幣利用區塊鏈技術，試圖將「交易、清算、交收」三個步驟壓縮成瞬間完成，實現即時結算，消除因時間延遲而產生的風險和成本。

穩定幣正從邊緣走向中心

愈來愈多人認同，穩定幣正在走向全球金融的舞台中心。美國最大的穩定幣發行商Circle近日在紐交所上市，股價一度飆升，顯示了資本市場對其非常樂觀；法國興業銀行宣布推出美元穩定幣，美國銀行正在積極考慮；美國規範穩定幣的《GENIUS法案》預計快將通過，香港更加搶先在上個月通過《穩定幣條例》將於8月1日生效。螞蟻集團宣布計劃在香港申請牌照，相信為了加強其多種貨幣的資金管理效率，大型企業發行歐元、日圓乃至離岸人民幣穩定幣指日可待。

試想像，螞蟻這樣的全球資金服務平台，需要管理的貨幣不計其數，交易過程往往涉及兌換成本、匯率風險和時間延遲。但香港的法規明確支持發行非美元穩定幣，正好滿足即時、零成本資金調撥的需要。而且香港可以作為試點，發行離岸人民幣穩定幣，在一個與國際接軌的監管環境中探索數位人民幣在國際貿易和支付中的應用，同時又不會衝擊內地的金融體系。香港若能藉此支持人民幣國際化的大戰略，也等如在另一個維度上制衡美元霸權。

非美元穩定幣或成新選擇

須知道基於區塊鏈、獨立於傳統銀行體系的支付網絡，等於繞過SWIFT系統，將削弱美國利用其進行金融制裁的能力，並為國際貿易提供新選擇。美國推進《GENIUS法案》，固然是希望「收編」美元穩定幣，以維護美元霸權和國債需求。但隨著合規的非美元穩定幣（特別是數字人民幣）興起，將會創造出真正的替代品，逐步侵蝕美元在國際貿易結算中的壟斷地位。這甚至會倒逼各國央行下場，參與這場虛擬貨幣的「軍備競賽」。傳統銀行則可能因為支付和匯兌業務將被穩定幣發行商侵蝕，而不得不轉型業務。

面對金融領域的大變局，香港既要高效處理牌照申請，同時亦要嚴格把關，確保只有最穩健、最透明的發行商才能獲批，警惕虛擬資產擠兌的風險。金管局需要建立強大的壓力測試和危機應對預案，確保香港的金融穩定不受衝擊。更重要的是在主動層面，香港應該與內地監管機構合作，積極推動離岸人民幣穩定幣的框架設計和試點工作，發揮離岸人民幣中心的角色。